Grave desplome en producción de maíz, señala lideresa

El campo mexicano permanece en el abandono y los productores siguen sin recibir los apoyos necesarios para mejorar su actividad, señaló la presidenta de la Unión Nacional de Maíz de la Confederación Nacional de Productores Rurales, Rosa Margarita Castelán Fernández.

A su parecer los funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no fueron capacitados, por lo tanto no desempeñan un la buena labor.

Al momento la caída de la producción es de 60 por ciento y los productos del campo sufren incrementos constantes.

Consideró que este año no habrá reactivación ya que faltan insumos y tecnificación.

"Quitaron a los que tenían experiencia en el manejo de los programas, no se puede decir que habrá crecimiento en el campo, porque no sabemos si dieron la semilla adecuada, incluso en Guerrero dieron fertilizantes inservibles, no existe el técnico que los guíe".

Explicó que la producción nacional hasta 2019 era de 26 millones de toneladas, sin embargo se desplomó durante el 2020 en 60 por ciento y se mantiene así.

Advirtió que habrá mayores importaciones que desplazarán a los productos nacionales, por ello es urgente reactivar al campo mexicano.

"Ahora la importación nos está ganando ese 60 por ciento, se está importando maíz amarillo, guardado desde hace muchos años y es lo que vamos a empezar a consumir. El maíz que producimos se necesita por los pequeños propietarios para hacer el círculo económico".

Acusó que la falta de apoyos también provocó un aumento en la migración de los campesinos a las grandes ciudades y por ende el campo sigue en abandono.