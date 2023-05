Gracias a las remesas, Evelia sale adelante en Veracruz

Evelia Ramírez G., de 69 años, perdió su trabajo como empacadora en una tienda de autoservicio por la pandemia de covid-19, estos tres últimos años ha dependido económicamente de su hijo, el apoyo de familiares y de un par de amistades que trabajan en Estados Unidos, además de ya ser beneficiaria del programa de pensión para adultos mayores.

Entrevistada bajo la sombra de un árbol de guanábana sembrado en su pequeño jardín, comparte que siempre trabajó por su cuenta vendiendo cassettes y limpiando casas para mantener a su hijo, ya que quedó viuda cuando él tenía tres años.

Luego de haber pasado 15 años trabajando en Estados Unidos, donde estuvo como indocumentada, cansada por el trabajo pesado y con dolores en articulaciones por entrar a las cámaras frías donde tenía que recoger los insumos para la elaboración de pays de la fábrica donde trabajó varios años, la incertidumbre que generó la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y extrañar a su familia decidió volver a Veracruz en 2015.

Los pocos ahorros que pudo juntar, solo le sirvieron para sobrevivir poco más de un año, pues comenta que allá, en Estados Unidos, las rentas de un departamento y los servicios son caros, se puede ahorrar cuando entre varios se dividen los pagos.

Al buscar generar ingresos propios ya que sus ahorros se acababan, y tras intentar vender tamales, consiguió un trabajo, el único que ofrecen en México a adultos mayores, el de empacadores o cerillito, como es más conocido.

Sin embargo, tras cuatro años trabajando como cerillito, obteniendo como paga las propinas que la gente le dejaba por empacar sus compras en bolsas, la pandemia vino a interrumpir su rutina y modo de vida al que ya se había acostumbrado.

Comenta que, al inicio de la pandemia, el encargado de la sucursal donde laboraba les informó que dejarían de acudir a trabajar, esto de forma temporal, debido a que eran uno de los sectores de más riesgo.

"Me quedé sin trabajo, nos cortaron del trabajo para no ponernos en riesgo por la enfermedad, por la pandemia", dijo.

Sin trabajo y con el poco dinero que ahorró como empacadora, Evelia sobrevivió con el apoyo de su hijo, quien conservó su empleo, pero apenas le alcazaba para mantener a su familia y ayudarla a ella con lo más básico. También recibió apoyo de dos amigas veracruzanas que trabajan en Estados Unidos.

Durante la etapa del confinamiento obligado por la pandemia y mientras no salía una vacuna contra el SARS-CoV-2, las remesas que recibía del país del norte eran recurrentes, lo cual le ayudó para comprar su despensa.

Remesas

De acuerdo con los ingresos por remesas distribuidos por entidad federativa, del Banco de México (Banxico), Veracruz fue el décimo estado que más ingresos tuvo de enero a marzo de 2023.

Las cifras, que especifica tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones posteriores, indican que Jalisco recibió mil 270.9 millones de dólares (mdd) en remesas de enero a marzo de 2023.

En segundo lugar, se encuentra Michoacán con mil 217.5 mdd; Guanajuato con mil 171.9 mdd; Chiapas con 956.6 mdd; Estado de México con 815.9 mdd; Distrito Federal 749.2 mdd; Guerrero con 717.4 mdd; Oaxaca con 706.4 con mdd; Puebla con 698.0 mdd; Veracruz con 558.9 mdd.

El último reporte de Ingresos y Egresos por Remesas, marzo de 2023, de Banxico, publicado el pasado 02 de mayo, informa que, en marzo de 2023, los ingresos por remesas provenientes del exterior alcanzaron un nivel de 5,194 millones de dólares, lo que significó un avance anual de 0.7%.

Por su parte, las remesas enviadas por residentes en México al exterior se ubicaron en 113 millones de dólares, lo que representó un crecimiento anual de 21.7%.

Con estos resultados, en marzo de 2023 el superávit de la cuenta de remesas de México con el resto del mundo resultó de 5 mil 81 millones de dólares, mayor al de 4 mil 599 millones de dólares reportado en igual mes de 2022.

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en el tercer mes de 2023 los ingresos por remesas retrocedieron a una tasa mensual de 1.2%, en tanto que los egresos aumentaron 2.6%. De esta manera, en marzo de 2023 el superávit de la cuenta de remesas fue de 5 mil 29 millones de dólares, que se compara con el de 5 mil 93 millones de dólares observado en febrero.

Cifras acumuladas del primer trimestre

El monto acumulado de los ingresos por remesas en el primer trimestre de 2023 ascendió a 13 mil 948 millones de dólares, superior al de 12,522 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2022 y que implicó un alza anual de 11.4%.

En el periodo enero – marzo de 2023, el 98.9% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, al alcanzar 13,804 millones de dólares. Por su parte, las remesas efectuadas en efectivo y especie y las money orders representaron el 0.8 y 0.3% del monto total, respectivamente, al situarse en 107 y 38 millones de dólares, en igual orden.

Durante los primeros tres meses de 2023, los egresos por remesas sumaron 322 millones de dólares, cifra mayor a la de 271 millones de dólares reportada en igual periodo de 2022 y que significó una expansión anual de 18.7%, señala el informe de Banxico.

Por lo que el primer trimestre de 2023 el saldo superavitario de la cuenta de remesas fue de 13 mil 627 millones de dólares, monto superior al de 12 mil 251 millones de dólares observado en el periodo enero – marzo de 2022 y que representó un incremento anual de 11.2%.

Hace rendir ahorros

Una vez reactivada la economía y que se anunció que los adultos mayores podrían regresar a trabajar, Evelia fue a preguntar a la tienda de autoservicio, sin embargo, la respuesta no fue esperanzadora, primero les dijeron que les avisarían, tiempo después se enteró que la tienda ya no tendría empacadores, quedando sin una fuente de ingresos con la que ella y muchos adultos mayores se sentían autosuficientes.

Intentó ingresar a otra tienda de autoservicio, donde si regresaron los adultos mayores que laboraban como empacadores, pero una de las condicionantes para aceptarlos es que sean jubilados o pensionados.

Lamenta que a las personas que no tienen una fuente segura de ingresos por no haber cotizado en el seguro social no les permitan trabajar, cuando son quienes más lo necesitan.

"Si he buscado trabajo, pero no se puede, porque piden que sea uno pensionado y pues yo no. Yo al menos tengo seguro por mi hijo y puedo comprobarles que continúa mi seguro; desde hace muchos años él empezó a trabajar muy chico y me aseguró, entonces no creo causarles problema, sin embargo, no le dan a uno nada de trabajo", dijo.