Gobiernos deben unir esfuerzos y recursos ante pandemia afirma consejero

Ante el sufrimiento de familias afectadas por el coronavirus y las carencias y agresiones al personal de hospitales, los gobiernos federal y estatales deben unir esfuerzos y recursos para atender esa situación, aseveró Juan Montes de Oca López, consejero del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Veracruz.

Destacó que quienes llevan la peor parte en esta situación son los más pobres porque en su mayoría viven al día, sin empleo y ya enfermos, sin poder salir a vender o emplearse por su cuenta.

Ellos requieren apoyo económico, pero no créditos porque sin ingresos no pueden pagarlos, y diseñar programas crediticios no resuelve nada.

"La federación anuncia apoyos, en algunos casos por 6 mil pesos, en otros por 25 mil pesos; pero no son apoyos, son créditos que van a devolver a la federación. Entonces no hay un apoyo como tal; y en el caso del empresario es un recurso para pagar a sus trabajadores y pagar sus impuestos.

"En Yucatán el gobernador anunció subsidios a servicios como el agua, telefonía y pago de impuestos estatales. Eso se debería aplicar a lo largo del país en coordinación con la federación", expresó Montes de Oca.

Añadió que no se debe dejar solo y sin insumos al personal de hospitales pues las familias de los enfermos los agreden debido a la falta de material para hacer su trabajo.

"Los brotes de violencia, de amenazas, de intimidación a quienes están atendiendo en los hospitales por parte de la sociedad son hechos muy graves y lamentables, y es lo que está dejando la confrontación.

"Varios estados de la república han devuelto dinero a la federación y hasta hoy no se tiene claridad de a dónde se fue: la crisis de la pandemia nos agarra con las manos vacías", señaló el perredista.

Remarcó que ésta es la realidad del presente, y falta ver cómo quedará Veracruz cuando se levante la emergencia, con su saldo de muertes y una economía endeble.