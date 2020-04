Gobierno debe hablar con la verdad ante pandemia de COVID-19 afirma diócesis

Ante la pandemia del coronavirus la autoridad debe hablar siempre con la verdad para dar certeza a los ciudadanos, aseveró Víctor Manuel Díaz Mendoza, vocero de la Diócesis de Veracruz.

Afirmó que los gobernados deben seguir las indicaciones del gobierno, pero requieren la información necesaria para entender mejor la situación.

"Tenemos que acatar la decisión de la autoridad, pero que nos hablen con la verdad. Yo creo que hablando con la verdad, la gente vamos a poner de nuestro empeño, pero hay que hablar con la verdad.

"Cuando se habla con la verdad y la autenticidad, cuando la gente sepa la verdad va a estar atenta a esta situación, y que empecemos a tomar más conciencia de nuestra responsabilidad frente a este mal", subrayó Díaz Mendoza.

Remarcó la importancia de que la autoridad informe a la ciudadanía la realidad de Veracruz en la pandemia del COVID-19 para que cada persona esté consciente del riesgo que corre si no toma las precauciones que recomienda el Sector Salud para evitar una verdadera epidemia en esta región.

Además de que debe haber toda la información necesaria, tiene que ser clara y sin sesgos.

"Yo no voy a decir si se está ocultando cifras o no. Hay infinidad de información que se dice, y esa misma puede ser manipulada. Que se hable con la verdad, no pasa nada.

"Yo creo que si hablamos con la verdad la gente va a entender, va a entender, va a comprender y le va a echar todos los kilos", recalcó el vocero diocesano.

Indicó que por ser una enfermedad nueva hay mucho por aprender, pero en ninguna circunstancia se debe especular ni callar la realidad.