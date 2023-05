Gobierno de Veracruz, con subejercicios por más de mil 200 mdp

Veracruz tiene subejercicios por más de mil 200 millones de pesos desde el inicio de la actual administración estatal.

El diputado federal del PRI, José Yunes Zorrilla, señaló que la Auditoría Superior de la Federación deberá investigar cuánto se regresa por concepto de subejercicios.

Recordó que es ilegal la simulación de envíos de recursos, ya que el gobierno estatal debe de firmar y posteriormente regresar el dinero como subejercicios.

Dijo que los ciudadanos reclaman que el gobierno estatal invierta los recursos en obras e infraestructura para generar mejores condiciones de vida.

"Tenemos un campo totalmente abandonado, no hay recursos ni inversiones en infraestructura, hay cierta estabilidad macroeconómica porque no tiene un programa de gastos, no hay obras, no hay acciones y eso ha provocado que se pare el reloj del desarrollo de Veracruz en el tiempo".

Consideró que el gobierno de Veracruz no dio solución a los problemas de los veracruzanos como sin la inseguridad, la salud, desarrollo económico, ni resolvió las principales carencias sociales.

Lamentó que la inseguridad en Veracruz vaya en aumento, debido por la falta de estrategia y a qué no se utilizan los recursos para mejorar los cuerpos policiales.

"Enfocando como prioridad los recursos presupuestales escasos para generar mejores equipamientos, accesos a Tecnología que nos permita alcanzar labores de inteligencia, hay mucho por hacer en ese rubro y en muchos rubros en Veracruz".

Insistió en que en Veracruz no se ejercen los recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

fp