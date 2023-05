Gilberto Farías llama a fiscalías a hacer bien su trabajo para evitar reveses

Para evitar reveses judiciales las fiscalías deben integrar debidamente las carpetas de investigación, señaló el presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Gilberto Farías Morales.

El abogado penalista subrayó que los jueces juzgan conforme a los datos o medios de prueba que existen en una carpeta de investigación y si esta no está bien integrada, no se podrá obtener una sentencia condenatoria así sea responsable o no del delito.

"Los jueces, hay que recordar que juzgan conforme a los datos o medios de prueba que existen en una carpeta de investigación, y si la carpeta de investigación está mal integrada, lógicamente que va a ser una absolución por el delito del que se trate. Entonces creo yo que las Fiscalías deberían de poner mayor atención en cuanto a la integración de las carpetas de investigación se refiere porque esa es la base del proceso penal", opinó.

En días pasados el gobernador Cuitláhuac García Jiménez denunció ante la Fiscalía General de la República a dos jueces federales por supuestos actos de corrupción en el caso de una torre edificada en el límite del polígono del Centro Histórico de Veracruz.

Farías Morales consideró que las resoluciones de los jueces y del Poder Judicial de la Federación, llámese magistrados o jueces de distrito, deben ser respetadas.

"Si no respetamos las resoluciones o la constitución general de la República, no estamos respetando el Estado de derecho. Nosotros nos pronunciamos por un respeto a la Constitución general y nos pronunciamos por un respeto a las instituciones y un respeto al Estado de derecho", dijo.

Y lamentó que haya quienes se lancen contra jueces o ministros cuando una resolución no les favorece, pero cuando es a su favor le aplauden.

"Para eso están los recursos, si una resolución le es adversa en alguna carpeta de investigación y que no le haya sido favorable, pues la Fiscalía tiene la facultad para interponer los recursos que conforme a derecho proceden, pero en lo particular el colegio siempre se va a pronunciar por el respeto a la constitución, por el respeto al Poder Judicial de la Federación y en este caso por el respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Y reiteró que, para evitar reveses judiciales, las fiscalías deben realizar una adecuada integración de la carpeta de investigación.

"Yo creo que es un tema de procuración y administración de justicia, y dónde hay que voltear a ver, en que las Fiscalías integren debidamente las carpetas de investigación para que se pueda obtener una sentencia condenatoria, de lo contrario seguirán absolviendo gente, sean o no responsables de delito", mencionó.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas reiteró que no se puede someter la elección de los ministros de la SCJN a votación popular.

"Eso es totalmente imposible y quien lo propone desconoce el derecho. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen un proceso de selección a propuesta del Ejecutivo, pero no podemos someter la elección de los ministros de la suprema corte a la voluntad popular, nada tiene que ver", insistió.