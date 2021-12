Consideró que ante las detenciones recientes él también podría tener un expediente abierto.

"Estamos en un estado donde no te informan y no te avisan y por más que quieras colaborar con el servicio de la justicia no te atienden. Ante ello trámite un amparo buscador para saber si hay órdenes de aprehensión sin que nos quieran avisar de ellas".

Consideró que en el caso de Veracruz no existe división de poderes ni autonomía ya que en lugar de que la Fiscalía emita comunicados el mensaje se da a través del Gobierno del Estado.

Incluso se aprobó la ley de ultrajes a la autoridad y se está abusando de dicha figura.

"Hay amedrentamiento de las instituciones con los ciudadanos. Han abusado del ultraje a la autoridad que ellos mismos propusieron y aprobaron. Ayer la CNDH recomendó que se baje a delito no grabe para que no afecte a los ciudadanos como lo han hecho al día de hoy".

Señaló que en el caso de José Manuel Del Río Virgen se cometió un secuestro institucional, pues lo detuvieron sin aviso y sin el debido proceso.

Por ello confío que a través del Senado de la República, que sesionó para eliminar los poderes en el estado, se concrete dicho propósito.

"Claro que se puede, es el Artículo 76 Constitucional, fracción quinta y está reglamentado en las leyes secundarias".