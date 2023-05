José Luis fumaba dos cajetillas de cigarros al día; le diagnosticaron cáncer

Empezó a fumar a la edad de 19 años para conocer "la experiencia", sin imaginar que sería el inicio de una relación dependiente muy larga en su vida. A sus 67 años de edad, José Luis desarrolló cáncer de riñón a causa del consumo excesivo del tabaco.

Fumaba esporádicamente, uno o dos cigarros cada semana, hasta que, a decir por José Luis, empezó a desarrollar síntomas de ansiedad debido a su trabajo y escuela; fumando encontró esa liberación de estrés que sentía, llegando a fumar dos cajetillas de cigarros al día, volviéndose así un fumador negativo.

"Yo creo que desarrollé este tema de fumar por mi ansiedad, soy una persona bastante ansiosa y digamos que drenaba mi ansiedad con el cigarro", comentó.

Estudios revelan que el término de fumador negativo corresponde al hecho de que la persona procede a fumar en situaciones negativas.

El sujeto fuma cuando siente un estado de angustia, malestar, presión o estrés, por lo que puede considerarse que se trata de una especie de relajante al cual recurre la persona para poder mantener la estabilidad emocional.

La psicología determina, que aquellos que utilizan el cigarro como calmante, pueden sentir cómo éste les disminuye los niveles de estrés y de angustia, sin embargo, ello es solo un efecto psicológico, ya que orgánicamente las funciones fisiológicas aumentan, por ejemplo, la actividad pulmonar.

Con el pasar de los años José Luis ya fumaba demasiado, al grado de levantarse en las madrugadas y prender un cigarro para poder conciliar el sueño nuevamente.

"Particularmente yo si noté que con el paso de los años fumaba más, incluso me paraba de madrugada a hacer como "toques", que es cuando fumas dos o tres veces y lo dejas", expresó.

Cáncer de riñón

Luego de tantos años de fumar, un día empezó a desarrollar infecciones urinarias recurrentes que no se curaban, sin imaginar que se trataba de un tumor en uno de sus riñones.

"No se curaban las infecciones, hacía el tratamiento y volvía la infección, que no era una infección urinaria, era el tumor, que obviamente afecta todo el tracto urinario y si no atacas la raíz siempre iban a volver los síntomas de infección urinaria".

"Un día después de estar ya cansado de hacer el último tratamiento, oriné oscuro. A raíz de ahí decido hacerme el TAC (Tomografía Axial Computarizada) y descubren el tumor en uno de los riñones. Gracias a Dios lo descubrimos súper a tiempo, y bueno, había la posibilidad de quitar parte del riñón o de quitarlo todo, decidí quitarlo todo para evitar que se diseminara", dijo José Luis.

Tras casi 50 años siendo fumador, José Luis dejó el tabaco en cuanto le diagnosticaron el carcinoma en el 2021. De un momento a otro no quiso saber nada del cigarro.

El proceso no ha sido fácil, pues aún presenta episodios de ansiedad, los cuales tiene que calmar con otros mecanismos.

"Tengo que buscar mecanismos de calma porque no puedo medicarme, toda mi medicación cambió luego de la cirugía", asegura.

Actualmente sigue asistiendo al urólogo y con el nefrólogo dos veces al año, teniendo buenos resultados.

Vivió un episodio lamentable en su familia, ya que su hermano falleció de cáncer pulmonar, con metástasis en el cerebro, también era fumador. Esto no influyó en que él dejara a un lado el cigarrillo.

"Lamentablemente con todo lo que viví no pude dejar el cigarro hasta que me tocó, bastó que me dijeran que tenía cáncer para dejarlo".