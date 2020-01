Fuertes rachas de viento en Veracruz deja daños numerosos

La Dirección de Protección Civil de Veracruz atendió 23 reportes por el evento del norte, destacó el aseguramiento de láminas, la caída de una barda, cables, postes y lonas.

El titular de la dependencia municipal Alfonso García Cardona aclaró que no hubo personas lesionadas ni tampoco rescate en las playas de la ciudad.

Explicó que la mayoría de atenciones se centró en el reforzamiento de láminas, es decir, no hubo desprendimientos.

Sin embargo se cayeron algunos cables de telefonía y televisión (no de energía eléctrica).

Atendieron la caída de postes, uno de ellos en J. M. García y Revillagigedo, en la colonia Formando Hogar.

También se desprendieron lonas publicitarias y el funcionario hizo énfasis en que no se trató de espectaculares.

“Estuvimos atendiendo sobre todo a personas que nos pidieron apoyo para reforzar láminas. No se desprendieron pero corrían el riesgo de hacerlo. También hubo lonas de algunos negocios que se desprendieron pero no se trató de los espectaculares porque las empresas enrollaron sus lonas. Se cayó una barda y hubo algunos postes que también, pero no hubo lesionados”.

Los guardavidas se mantendrán vigilantes de las playas, sin embargo, pidió a la población no efectuar actividades acuáticas hasta que el oleaje aminore.

Puso a disposición de los porteños los números 911 y 2002270 o 71.

En el caso de Boca del Río se desprendió parte de la fachada de la plaza Sol el director de Protección Civil, Andrés Escalera, pidió a la población mantenerse atenta de los boletines oficiales y sujetar sus estructuras ya que la temporada de nortes se mantendrá.

Por el desprendimiento mencionado cerraron el carril sur-norte en la zona de la glorieta de los Voladores de Papantla.