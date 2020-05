Fue necesaria una pandemia para valorar el trabajo de enfermera, señalan enfermeras

"A pesar de que la enfermera sabe cómo protegerse, es una experta en medidas de protección y de control de lugares infectocontagiosos, la situación es que si tenemos muchos pacientes y no tenemos materiales adecuados y suficientes llega un momento que cualquier descuido puede detonar una infección masiva en el hospital", señaló Norma Alicia Riego Azuara, presidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería.

Lamentó que debido a la tardía entrega de los suministros hospitalarios para luchar contra la pandemia del COVID-19 se hayan infectado 10 Enfermeras que pertenecen al Colegio que preside.

"Tanto en Xalapa, como en Veracruz y Boca del Río hay contagios entre el personal de enfermería, de las cuales la mayoría se encuentran estables y una permanece grave", agregó.

Aseguró que el no proveerles de los insumos en lugares de atención directa al público y no trabajar bien los filtros, como lo indicó con anticipación iba a causar ese problema.

"Entonces no se les protegió como nosotros solicitamos y pedimos y los medios nos ayudaron a difundir esta información y el secretario de salud bien gracias, nada más lo vemos dando informes técnicos pero no hay un compromiso, no hay respuesta por parte de ellos, qué bueno que estén ya mandando los insumos Ahora pero pues ya tenemos personal infectado porque no los enviaron en tiempo y forma", lamentó.

En el marco del día internacional de la enfermería señaló que fue necesaria una pandemia para valorar el trabajo de la enfermera, sin embargo aún hay otros muy importantes elementos a los que no se toman en cuenta como el personal de intendencia, que hace 40 años era una figura clave para mantener la sanidad de todas las unidades de un hospital y evitar epidemias.