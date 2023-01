Frente frío no dejó afectaciones en servicio eléctrico en Veracruz

El frente frío del viernes 13 de enero no generó muchos reportes por afectaciones como apagones o interrupción en el suministro eléctrico tanto en zonas urbanas como en las rurales, ni caída de postes de electricidad, informó Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático en la ciudad de Veracruz.

Dijo que según información del área de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en la avenida Díaz Mirón, a pesar de la fuerza que alcanzaron las rachas, en esta ocasión no se recibieron quejas de usuarios que se hayan quedado sin el servicio eléctrico.

"Hubo pocas quejas, no se habló de tantos cortes del suministro, hubo pocos cortos circuitos. En la Superintendencia se le dio mantenimiento de lavado a la infraestructura de transformadores; el personal de la Comisión Federal de Electricidad hizo el lavado antes del norte.

"Desde el 30 de diciembre hubo lavado para que no se afectara el suministro en los frentes fríos por venir; y ante la noticia del frente frío que llegó el viernes se tomaron las previsiones y por eso no se afectaron muchas comunidades, nadie se quedó a oscuras gracias a la prevención que hicieron", señaló Moncayo Parra.

Hizo hincapié en que las prevenciones ´a la antigua´ demuestran una vez más que son atemporales y siempre son funcionales, no son cuestión de moda sino de funcionalidad, y sin tanta tecnología.

"En esta ocasión se lavaron anticipadamente los transformadores con agua en chorro, como se hacía antiguamente y obviamente ese se refleja en los pocos reportes por afectación en el suministro; es agua de la llave, pero la llevan en un depósito aislado y equipo especial, para evitar corto circuito.

"En el pasado con esa prevención se disminuían los apagones. Pero además, tampoco se reportó gran caída de postes y de árboles a pesar de que la velocidad del viento era de 84 kilómetros por hora y de que las rachas eran aún más intensas"; subrayó Moncayo Parra.

TELARAÑAS

El presidente del Movimiento Renovador Democrático hizo hincapié en que también se debe dar mantenimiento a los postes que se encuentran en las calles y liberarlos de carga ajena que causa o puede causar problemas.

Se refirió específicamente a las empresas de televisión por cable y de telefonía, que se adueñan de la infraestructura vial o se escudan en supuestos convenios para usar esa infraestructura, y en realidad lo que hacen es ensuciar la ciudad porque cuando sus clientes rescinden los contratos, toda esa basura se queda en la vía pública y nadie se encarga de retirarla.

Dijo que todos esos factores contribuyen a dar un mejor servicio o a agravar la situación que dejan los frentes fríos.

"Hay veces que tienen muchos cables y alambres que ya no sirven o que ya no tienen utilidad, pero las propias empresas de cable deberían retirar la infraestructura y no lo hacen", añadió Moncayo Parra.

Consideró extraño que ninguna autoridad pueda meterlos al orden y recalcó que se debe eliminar todo lo que no es útil y que por el contrario, sólo ocasiona problemas.