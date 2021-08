Fraccionamientos de Veracruz pierden plusvalía por falta de servicios básicos

Además no pueden vender porque las casas no reúnen los requerimientos.

"Hay gente que está dejando sus casas, se van por no tener el suministro del vital líquido. Hay algunas casas que ya están completamente abandonadas, se van con otros familiares, tenemos varios vecinos que ya se fueron y dejaron sus viviendas".

Explicó que no pueden vender por la falta de servicios básicos.

Además faltan recorridos por falta de seguridad pública ya que llevan algunos años con cortes de energía eléctrica.

"Estamos pagando las viviendas, Geo se fue, no podemos vender, ni hacer algún tipo de trámite porque no estamos municipalizados, Geo no entregó la obra, ni el proyecto al municipio, nos dejaron abandonados. Pero la deuda sigue, nosotros seguimos pagando".

Cabe mencionar que una situación similar se vive en el fraccionamiento Colinas de Santa Fe, donde los propios representantes de los colonos comentaron que a raíz de las fosas clandestinas y los pendientes que dejó la desarrolladora Homex el lugar dejó de ser atractivo para habitar.