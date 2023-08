Fortalecer la cultura de México: De la Madrid

Enrique de la Madrid Cordero, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, enfatizó que es necesario fortalecer la cultura del país como una oportunidad para destacar también en el sector turístico.

En su gira por el país en busca del voto, De la Madrid se entrevistó con el Consejo Editorial de Imagen de Veracruz, en donde respondió cuestionamientos de los consejeros respecto a situaciones del ámbito cultural, educativo y económico.

De la misma forma, respondió sobre las necesidades que aún enfrentan las mujeres en México, sector que representa más de la mitad de la población del país.

La consejera Ivonne Moreno fue la encargada de realizar la primera pregunta a De La Madrid, a quien cuestionó sobre cuál sería el beneficio en la línea del turismo relacionado con el aspecto artístico y cultural para el estado de Veracruz.

Cuyos patrones culturales representan una de las más importantes inversiones a nivel nacional y que han estado últimamente muy descuidadas.

El también exsecretario de Turismo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo que en su experiencia se dio cuenta de que quizá hay dos temas turísticos mediante los cuales se puede promover a México para atraer al turista tanto nacional como internacional.

Dijo que el otro caso es cuando la gente se siente muy orgullosa de sus raíces. Subrayó que entonces se debe de promover y fortalecer la cultura porque es por lo que los turistas vienen a México.

"Las playas sí son hermosas, pero se pueden parecer a las de muchos lugares, las montañas, muy parecidas, pero lo que nos hace aquí diferentes es quiénes somos, cómo somos, en qué creemos, nuestros valores, nuestra cultura, el apego a la familia, el que somos gente alegre.

"El que ustedes son gente que sonríe, que les gusta la música, nos gustan los carnavales, eso es lo que somos", indicó.

Argumentó que la cultura, principios y valores, son lo que hace diferentes a los mexicanos de otros, y esta también tiene que ser un área en donde se realicen inversiones.

Pobreza, tema por resolver

Por su parte, Norma Ramírez Hinojosa, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, reconoció que la desigualdad es un punto clave a analizar en las propuestas de los perfiles políticos.

"Yo quisiera hablar de otro tipo de desigualdad, la desigualdad de oportunidades, la asignatura pendiente que tienen con la mitad de la población, con las mujeres, hemos visto cómo se han retirado algunos avances que teníamos como eran escuelas de tiempo completo, guarderías.

"Pero también hay otras asignaturas pendientes, y yo digo que las más graves. Sin libertad económica no hay ningún tipo de libertad. ¿Qué proyectos concretos tiene para cumplir con estas asignaturas pendientes?", interrogó.

Enrique de la Madrid aseguró que la pobreza es un elemento fundamental del país que hay que resolver. Aseguró que la única manera de avanzar es que todos puedan tener acceso a las mismas oportunidades.

Mujeres avanzan en la política

Dijo que en el mundo político las mujeres han logrado avanzar más en proporción a otras áreas. Antes hablaban de cuotas, de cupos, ahora es paridad.

"La verdad en política creo que hemos avanzado mucho, pero no así en otras actividades, no así en el resto de la economía, no así en la participación de las mujeres en la economía y coincido.

"Me parece que la libertad solamente se ejerce si se tiene independencia económica, cualquiera", aseveró.

Necesario garantizar apoyo a las mujeres

Subrayó que hay que empezar a asegurar que todas las mujeres tengan acceso a la educación, que tengan acceso a continuar con sus estudios.

"Tenemos también que generar una sociedad que sea más consistente con la maternidad, pero para eso también tenemos que tener empleos que nos permitan y que den facilidades para ser consistentes con la maternidad.

"Regresar a temas fundamentales como las escuelas de tiempo completo, como las guarderías, como las estancias infantiles y plazos más largos de permisos de maternidad y ojalá, algún día lleguemos al de paternidad, porque no es un tema solo de mujeres", afirmó.

Explicó que ello es importante para que las mujeres puedan generar dinero y ser independientes, aparte de todos los temas que actualmente sufren como el acoso, el hostigamiento.

"Yo como hombre nunca he sido sujeto de acoso o de hostigamiento en algún empleo, pero las mujeres sí, esta posición de abuso, entonces me parece que toda la agenda de las mujeres, en mi caso, es muy importante, para ejercer las libertades, hay que tener libertad económica", apuntó.

En su oportunidad, Ignacio Reyna, director de Televisa Veracruz, preguntó sobre temas de lectura de comprensión en jóvenes universitarios, así como sobre temas de violencia y oportunidades laborales para los jóvenes dentro de la economía global:

¿Qué se debe de hacer para que ese 70 por ciento de la población en pobreza pueda aspirar a lograr algo con el nearshoring?

De la Madrid Cordero reconoció que el 70 por ciento de los mexicanos arriba de 15 años, no entienden lo que leen y hay que detener ese deterioro educativo.

"Somos analfabetas funcionales, no entiendes lo que lees y nosotros tenemos que, primero, detener este deterioro educativo por el que ahora este gobierno nos quiere llevar y tenemos que retomar este tema fundamental de la educación", planteó.

Destacó que en las familias nace lo mejor y lo peor de los mexicanos, porque en las familias se enseñan los valores, el respeto, el cariño, pero también en las familias nace la violencia, el acoso, la violencia infantil.

"En las familias nace lo mejor y lo peor de los mexicanos y tenemos que apoyar a las familias para que podamos formar a mejores mexicanos.

"En ese sentido, yo creo que el nearshoring es la gran oportunidad para que los mexicanos nos empleemos, para que también generemos empresas y que podamos todos tener la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente y también de generar riqueza", afirmó.

"Es un fenómeno que no sé cuánto va a durar, pero tampoco va a ser infinito, y que en el tiempo en el que se esté dando esa transición, nosotros seamos capaces de generar esas inversiones en México y esa generación de riqueza.

"Porque una vez que decidiste armar una planta automotriz en Brasil, esa ya no te la traes a México, una vez que decidiste abrir un negocio en otro país, ese ya no te lo traes a México", planteó.

Subrayó que no hay mejor país hoy en día en el mundo, para aprovechar esta transferencia de inversiones que México.