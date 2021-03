Fiscalía General de la República cita a líder del MRD en Veracruz

El líder del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra, fue citado ante la Fiscalía General de la República.

El citatorio fue girado con fecha del 24 de marzo para que se presente el 7 de abril por un delito no especificado en el documento.

Consideró que la denuncia obedece a alguna de las manifestaciones que llevó a cabo, sin embargo, aclaró que toda protesta se realizó dentro del marco de la ley.

"Yo no he cometido ningún delito y lo de Grupo MAS no compete a la Fiscalía General de la República. Entonces no sabemos por donde viene esto. Solamente que sea por la luz pero por la luz nos inconformamos conforme a lo que dice la Constitución".

Descartó que el citatorio obedezca a la manifestación que realizó el movimiento contra el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento.

Tampoco por los plantones afuera de la Comisión Federal de Electricidad ya que estos últimos fueron pacíficos y no se obstruyó el pago.

Admitió que se inconformó contra la Administración Portuaria Integral de Veracruz pero no se manifestó contra la institución.

El día 7 de abril se presentará ante la FGR para declarar y conocer el asunto.

"No he tomado carreteras, no he secuestrado, no se por que me cita la Fiscalía General de la República. Ahorita estoy viendo a los abogados para que se hagan cargo del asunto porque la lucha social ha sido auténtica y conforme a la ley".

Aclaró que no dejará la lucha social por el citatorio girado en su contra ya que persisten arbitrariedades contra los ciudadanos de Veracruz.