Festivos en fin de semana, proponen taxistas tras San Valentín decepcionante

Al señalar que el Día del Amor y la Amistad no dejó la derrama económica esperada por los diversos prestadores de servicios el presidente de Taxis GL, Guillermo Larios Barrios, propuso que en lo sucesivo las fechas de asueto queden en fin de semana, para que haya más gasto económico.

Desde días antes, representantes de servicios como tiendas, restaurantes, hoteles, bares, taxis y hasta moteles avizoraban un martes 14 de febrero con mucho movimiento y un gran flujo de dinero, porque sería catorcena y además, bodas colectivas en los ayuntamientos de Veracruz, Boca del Río y Medellín de Bravo.

Sin embargo la realidad fue otra porque en los hechos no hubo la enorme derrama monetaria esperada y desde esa perspectiva, sólo hubo amor y amistad, pero no un gran gasto de dinero.

"El día 14 de febrero es prácticamente un día normal para nosotros, no hubo mucha movilidad, ya que el día festivo cayó entre semana; entonces realmente no hubo mucha oportunidad de que la gente saliera a celebrar.

"Entonces fue normal para nosotros, no hubo un incremento en los precios, no hubo falta de unidades; en fin, todo pasó sin pena ni gloria", indicó Larios Barrios.

MOVER FECHAS

Ante esa realidad nada halagüeña para los prestadores de servicios el representante de Taxis GL propuso revisar la calendarización de días de asueto, para sacarles un mejor partido económico y que realmente beneficie a quienes las esperan como alternativa para mejorar su economía.

"Creo que sería muy interesante que se pusiera ya sea un viernes o sábado, preferentemente sábados, para que todos tuvieran oportunidad de salir a celebrar, pasear por la noche, ir al restaurante, reactivar, que el día 14 fuera un motivo más de salir de compras y de consumir, para reactivar la economía.

"Es cuestión de plantearlo, ver qué se puede sugerir. Desde mi punto de vista, todos los días festivos tienen que celebrarse en sábado o domingo o hacerse ´puentes´ para el lunes, para que haya movilidad y haya reactivación económica", subrayó Larios Barrios.

Aclaró que el escenario de esta semana no fue inusitado sino más bien, la gota que derramó el vaso y exhibió la realidad de que se debe innovar para que los ´puentes´ de asueto se traduzcan en verdaderas oportunidades para la recuperación económica en beneficio de todos los sectores.

Cabe señalar que todavía este miércoles 15 muchos establecimientos comerciales de diversos giros ofrecían todo tipo de ofertas que no lograron sacar el 14 de febrero, para no quedarse con la mercancía sin recuperar la inversión que hicieron en regalos y objetos como dulces, pasteles, galletas, corazones, globos y otros objetos para manifestar no sólo el amor de pareja sino también, la amistad.