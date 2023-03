Feminicidio de Jessica, resultado de la violencia machista

Los desgarradores gritos de Jessica S. C. cimbraron la colonia Benito Juárez desde la noche del pasado jueves, cuando su pareja Juan Carlos "N" la golpeó brutalmente al grado que terminó por cumplir sus amenazas de muerte.

La joven de 27 años de edad era un ama de casa, que vivía tras una falsa timidez que ocultaba el miedo bajo el que cohabitaba sometida en el yugo de quien durante cuatro largos años fue su cónyuge en una humilde casa de la calle Miguel Hidalgo.

Madre de dos pequeños hijos de 13 y 6 años que ahora vivirán en orfandad, Jessica se las arreglaba como podía para llevar comida a la mesa, pues además también tenía que alimentar a otra pequeña de 8 años, hija de Juan Carlos de una relación anterior.

Sus propios vástagos solían pasar más tiempo en casa de la abuela, donde llevaban una vida en completa normalidad, lejos de aquella casa del terror en la que tuvo que coexistir la otra niña, la cual fue testigo de cómo le arrebataban la vida a su madrastra.

Con la voz entrecortada, lágrimas en los ojos y los puños bien apretados, Karina Saldaña Contreras hermana de la víctima, exigió justicia a las autoridades en un grito de desahogo y desesperación e impotencia por no haber podido salvarla.

Su madre, doña María Contreras posaba sentada en una silla de plástico sobre la banqueta, observando desvalida como los peritos subían el cuerpo de su hija a la ambulancia rumbo al Servicio Médico Forense.

Ambas coinciden en algo, quieren que el feminicida nunca más vuelva a salir de la cárcel, pues por su culpa nunca más volverán a abrazar a Jessica, a escuchar su risa; se las arrebató de sus vidas.

Juan Carlos 'N' mejor conocido como 'El Matapatos' era bien conocido en la localidad por ser un sujeto irresponsable, desaliñado y lo peor, violento, lo cual proyectaba constantemente contra su familia en total impunidad.

Su hija prefería jugar siempre en esa calle llena de tierra, piedras, charcos, hojarasca y basura con tal de no estar en la casa, donde los abusos no sólo eran hacia su madrastra, si no también contra ella al grado en que incluso, habrían sido de índole sexual.

Al darse cuenta de esto, Jessica se armó de valor y le recriminó, pero lejos de mostrar el más mínimo arrepentimiento, 'El Matapato' le propinó una golpiza, pues ella sabía que él ya tenía antecedentes por el delito de violación.

En aquel entonces, la víctima dijo a su familia que lo denunció ante la Fiscalía por estos hechos, pero esto sólo fue para tranquilizarlos, ya que por miedo, nunca pudo acudir a pedir la ayuda que tanto necesitaba.

Varias veces su hermana y su mamá la sacaron a escondidas de aquella vivienda para llevársela con ellas y protegerla, pero aquel sujeto iba en su búsqueda con machete o pistola en mano y les decía que si se volvían a inmiscuir las mataría a todas.

Vecinos cuentan que a todos les llegó a robar algo en sus casas y también los amenazaba con matarlos si alguien se atrevía a hacerle frente, por lo que ellos también tuvieron que guardar silencio sobre todo lo que ocurría en esa casa.

A sabiendas de que robaba lo que pudiera para drogarse y alcoholizarse, bajo el anonimato un vecino se atrevió a pedir ayuda a la policía ya que estaba afectado directamente su negocio, pero se mantuvieron al margen.

Apenas el año pasado, Juan Carlos "El Matapato" estuvo preso por robar una motocicleta, pero luego de llevar su proceso penal algún tiempo en la cárcel, finalmente logró salir y hasta hoy estuvo en libertad bajo fianza sujeto a firmar el libro de reos cada viernes.

Hace apenas 10 días, las mujeres inundaron las calles el 8 de marzo por el día internacional de la mujer para exigir un alto a la violencia en su contra; hoy, han vuelto a enlutecer porque la violencia machista les quitó a otra de sus hermanas.