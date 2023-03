Federación debe aprobar rescate de laguna San Julián: PMA

El proyecto ejecutivo de rescate de la laguna San Julián, elaborado por la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) ya está terminado y solo requiere de la aprobación de dependencias federales, señaló Sergio Rodríguez Cortés, titular de la PMA.

"Está terminado el proyecto, pero recordemos que es una laguna elevada sitio Ramsar, no solamente es una competencia del Estado, del municipio y del país, sino que está alineada a disposiciones internacionales y por lo tanto tiene que ser evaluado este proyecto por dependencias no solo del estado sino federales. Cuando ellos nos digan, no tenemos ningún inconveniente en que se realicen estas acciones", dijo.

Recordó que el proyecto de rescate de la laguna de San Julián, ubicada en la localidad del mismo nombre, en el municipio de Veracruz, no solo incluye trabajos de limpieza, también la introducción de microorganismos eficientes para darle calidad al agua, dragado, así como de arquitectura pues también se busca embellecer el sitio.

"Un ejemplo muy claro, pretendemos destapar algunos veneros entonces vamos a tener que excavar, hacer una obra de ingeniería ahí para conducir estos veneros que ya tenemos ubicados, ya se hicieron los estudios, estamos seguros que ahí va a volver a surgir agua, y Conagua y Semarnat tendrán que dar su visto bueno, como esto hay otros temas más que tendrán las autoridades que evaluar, sin estos permisos y autorizaciones no podríamos arrancar".

De autorizarse por completo el proyecto ejecutivo que tiene la PMA, la inversión del Gobierno del Estado sería alrededor de 70 millones de pesos.

Rodríguez Cortés dijo que con este proyecto se busca restablecer la laguna de San Julián a su estado original.

Sin especificar volumen, mencionó que en esta época de estiaje se ha reducido más el espejo de agua en esta laguna, por lo que afirmó es importante iniciar el dragado y los veneros.

/lmr