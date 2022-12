Familia vende hasta 700 piñatas tan solo en diciembre

Mary aprendió a realizar piñatas gracias al apoyo de su esposo, y aunque reconoció, no tenía la paciencia y curiosidad de él para hacerlas, se enfocó en llevarlas a cabo de la mejor manera posible para seguir contribuyendo en el negocio familiar.

"Pareciera muy fácil hacer una piñata, sin embargo no es así, por ejemplo, hasta para hacer un cono para los picos se deben tomar todos de la misma medida a fin de que no te queden chuecos. También existe un punto medio para el engrudo, de lo contrario se mancha el papel y ya no sirve para decorar", explicó.

De estrellas, viejos y botellas de alcohol, son los diseños que más se venden de piñatas durante estas fechas decembrinas, las cuales son fabricadas en diversos tamaños, desde las normales en 60 pesos hasta una piñata en forma de estrella de 2 metros en 600 pesos.

Las piñatas, dijo Mary, aunque parecieran ser cosa del olvido no es así, pues indicó que en determinado momento antes de pandemia, tan solo en diciembre llegaron a vender aproximadamente 700 piñatas de diversas figuras.

"Antes de pandemia pues si, nosotros nunca imaginamos vender tantas, ahorita en este diciembre 2022 llevamos aproximadamente 150, pero esta última semana del año son los días más fuertes para la venta. Estos días que son de vacaciones para muchos, para nosotros es de puro trabajo gracias a Dios".

Pese a que diciembre es de los meses con las ventas más grandes, también sufren mermas, pues los materiales como el periódico y el papel para adornar incrementan hasta un 70 por ciento su precio, aunado a que en diciembre casi no hay sol y se deben realizar con muchos más días de anticipación a modo de que se sequen a tiempo.

Tal como lo mencionó la artesana y comerciante, la pandemia también afectó en gran cantidad al sector piñatero y como prueba de ello, Mary y su familia se vieron en la necesidad de salirse del local que rentaban y adaptar su casa como taller de piñatas.

"Fue muy difícil, no había venta y teníamos que pagar por un año porque ya habíamos firmado renta. Después nos regresamos para la casa y es de ahí que como ya no tenemos el suficiente espacio se le pide a los clientes que hagan los pedidos con hasta 8 días de anticipación, pero en ocasiones si preguntan también tenemos algunas", detalló.

Mary recordó que no todo fue malo, pues de la pandemia surgieron muchos clientes quienes ahora son parte de su agenda de confianza y nuevos proyectos para la venta de piñatas y el show de animación infantil que junto a su familia ofrece.

Finalmente, Mary invitó a toda la ciudadanía a hacer sus pedidos de piñatas al número 2293634045 y ademas a seguir la página de show infantil en facebook como "Show Infantil El Mundo de los Niños".

/fp