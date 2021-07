Falta de medicamentos oncológicos atrasa recuperación de pacientes

Advirtió que en otros casos se registraron recaídas debido a que no se suministró el tratamiento completo.

En su caso, el paciente es su hijo de 15 años quien fue diagnosticado con leucemia desde hace más de 9 meses.

Fue canalizado del Hospital de Minatitlán al Hospital General de Veracruz, para continuar el tratamiento, sin embargo, se encontraron con el desabasto de fármacos.

Urgió a que se envíen las claves correspondientes ya que el tiempo es importante ante el padecimiento.

"Mi hijo tiene que terminar su tratamiento pero no hay y no tenemos forma de conseguirlos, él recibe puras quimioterapias, cada semana viene a su terapia y cada semana tiene que recibir sus quimios, a veces no hay medicamentos, hay que esperar a que haya medicamentos para que se las hagan".

Se dijo preocupada por la vida de su hijo ya

presentó temperatura y ganglios inflamados, por lo que al acudir al médico le confirmaron leucemia, sin embargo, por la falta de medicamentos no puede continuar con el tratamiento.

"El Hospital dice que no afecta, pero nosotros como madre se preocupa por la salud de sus hijos, nosotros pedimos el apoyo del Gobierno para que surtan el medicamento".

Pidió a los gobiernos Federal y Estatal surtir todos los fármacos, ya que la salud de los infantes puede empeorar.

