¡Cuidado! Falsos asesores de Infonavit estarían robando datos personales

Al proporcionar datos personales para cotizar un crédito Infonavit se pueden generar problemas al derechohabiente, bien sea que se endeude o que sea víctima de un robo de identidad, advirtió Emilia Cadena Hernández, asesor en redes de Infonavit.

Llamó a los derechohabientes a no dejarse engañar por supuestos asesores del Infonavit y brindar datos personales que terminarán en un fraude o endeudando a quien adquiera un bien inmueble.

"Aún existe eso, aunque uno quiera decir que no. Sin embargo, los derechohabientes pueden evitarlo a través del espacio Mi Cuenta Infonavit donde ellos pueden generar su propia contraseña y evitar robo de identidad. Incluso a nadie se le permite ingresar al portal, a menos que traiga un poder notarial".

Llamó a no poner en riesgo la identidad brindando información a supuestos asesores, que no se encuentran certificados y que no son reconocidos por el Infonavit.

El gremio que se dedica a ofrecer vivienda y asesorar a derechohabientes del Infonavit puedan orientarlos a una mejor compra- venta y que conozcan los productos que existen para que no sean víctimas de irregularidades.

"Pasa que por lo regular damos los datos por querer una precalificación o estimación y los enviamos por WhatsApp, por correo y dos datos llegan a más personas. A veces no se fija que podría ser un promotor irregular, que se aquella persona que no se encuentra adentro de redes Infonavit y que no le interesa si la persona queda endeudada".

Recordó que, dependiendo del salario y de los meses de cotización, es como se puede tener acceso a mayores montos de créditos hipotecarios, por lo que insistió en que las personas no deben dejarse engañar. Además, hay varios productos por los que puede optar para no endeudarse. Un asesor certificado puede apoyar a elegir la mejor opción.

/lmr