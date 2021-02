Exigen repetir elección del PAN-Veracruz ante mano negra de Yunes

Panistas consideraron que debe repetirse la elección interna del Partido Acción Nacional, pues no solo hubo irregularidades sino también agresiones.

Agustín Andrade Murga, aspirante a la candidatura del distrito 15 de Veracruz, acusó al presidente del PAN a nivel nacional, Marko Cortés, de involucrarse en las elecciones internas y favorecer a Miguel Angel Yunes Márquez, aspirante a la candidatura por la alcaldía de Veracruz.

Informó que presentó un recurso de inconformidad ante la Comisión Nacional Electoral a nivel nacional y estatal.

"No podemos permitir estos actos sean una norma dentro del pan que tenemos, tenemos que combatirlo y tenemos que ir hasta las últimas consecuencias para que el partido retome el rumbo democrático respete y se respete mucho las libertades de los militantes, cosa que no sucedió en la pasada elección".

Confío que la siguiente semana queden resueltas las impugnaciones interpuestas por lo ocurrido en la elección del PAN en el municipio de Veracruz.

En en caso de no ser favorecidos se irán a los tribunales para buscar anular la elección.

Acusó que a los nuevos militantes no se les permitió votar incluso él supuestamente llevaba el respaldo de cerca de 200 personas que no pudieron emitir el sufragio.

"No permitieron que los nuevos militantes votara por diputados únicamente. Únicamente la mitad de los militantes votaron para alcalde, la votación quedó a favor de ellos, en mi caso es una diferencia de 100 votos, que es lo que estamos reclamando porque no permitieron que si no permitieron votar a 200 personas que me apoyaban y existen dudas en algunas casillas".

Afirmó que Miguel Angel Yunes Márquez, no tiene residencia en el Puerto de Veracruz, sin embargo, se registró en busca de la alcaldía de la ciudad.