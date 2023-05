Con bloqueo, padres de familia exigen renuncia de directora de primaria en Veracruz

Padres de familia de la escuela primaria "Josefa Ortiz de Domínguez" bloquearon este martes la avenida JB Lobos en Veracruz para exigir la renuncia de la directora del plantel educativo.

Los manifestantes señalaron que la escuela tiene 10 años sin invertirle recursos y se está prácticamente cayendo por falta de rehabilitación.

Los padres de familia indicaron que los salones de clases tienen techos de láminas y ante la falta de climas el lugar es un horno.

"Los niños no pueden estudiar ante estas condiciones, no vemos mejoras, a veces nos piden dinero para diferentes cosas pero no vemos que se esté haciendo algo que beneficie a nuestros hijos", señaló una de las inconformes.

La manifestación ha interrumpido el tránsito en esta importante avenida como es JB Lobos, a la altura al acceso a La Pochota, en Veracruz, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar vías alternas.