Exigen regulación de empresas gaseras en Veracruz-Boca del Río (+Video)

Integrantes del Movimiento Civil Independiente (Moci) Va Contigo de diversas colonias se manifestaron en las instalaciones del Zócalo del puerto de Veracruz para respaldar el movimiento que se realizó en el municipio de Medellín para retirar por completo la concesión a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS).

Los manifestantes también aprovecharon para exigir la regulación de empresas gaseras de la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, pues afirman que entregan cilindros y tanques de gas en pésimas condiciones que pone en riesgo su vida.

Rafael Gómez Casas, presidente de Moci Va Contigo, exigieron la intervención de las autoridades de Medellín y Veracruz, para que se retire por completo la concesión y que Grupo MAS se vaya por violar sus derechos humanos.

"La protesta es en contra de la concesión que le fue otorgada a Grupo MAS por 30 años y solicitarle al alcalde de Veracruz y al alcalde de Medellín, que ya es necesario que intervengan en este tema del agua. Ya no puede ser posible que el agua no se respete como un derecho humano, el agua es un derecho humano. No están vendiendo un derecho humano y por la tanto hay una violación fragante".

