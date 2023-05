Exigen pescaderías de Veracruz solucionar problema de apagones

Locatarios del Mercado de Pescadería de la ciudad de Veracruz, solicitaron a la Comisión Federal de Electricidad, poner fin a los constantes apagones y a las variaciones de voltaje, debido a que en ocasiones no tienen energía y en otras, cuando regresa, la corriente no es suficiente para mantener encendidos los equipos de enfriamiento.

Julia Ixtepan, propietaria del local 32, recordó que los pescados y mariscos necesitan refrigeración y no pueden estarse descongelando y congelando nuevamente. Por los apagones tienen varios días comprando más hielo. Estimó que llegan a gastar más de 3 mil pesos al día para adquirirlo, sin embargo, comenzó a haber desabasto y no les quedará más que comprarlo en Cardel.

"Ahorita ha sido consecutivo y nos afecta un montón porque el producto debe mantenerse en congelación. Empieza a descongelarse y no nos conviene. A demás de eso el hielo que también se ocupa y tiene que ser producto que se mantenga bajo cero y necesitamos la luz. Además la cámara frigorífica tiende a descomponerse".

El jueves se quemó un fusible de la línea 220, por la calle Allende Norte, sin embargo, independientemente de esa falla, los apagones son constantes y aunque la energía eléctrica regresó el viernes por la mañana no fue suficiente para que pudieran funcionar todo lo que equipos de enfriamiento.

"Ahorita el problema lo tenemos desde ayer en la mañana y aunque se habla a la CFE no los dan respuesta. Ahorita hay pero es muy poca, no aguanta para los congeladores y máquinas de las cámaras. Está pero no aguanta la carga. Hasta ahorita se mantiene congelado pero si pasan varias horas se empieza a descongelar. Ahorita ocupamos más hielo".

Son cerca de 35 bodegas afectadas y más de 70 locales. Los comerciantes se dijeron preocupados porque el producto se les echará a perder de la misma forma que los frigoríficos por lo que pidieron una solución definitiva.

