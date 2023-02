Abogados de Veracruz exigen justicia tras asesinato de Luis Emilio Fuster Montiel

Abogados de distintos colegios de la ciudad de Veracruz exigieron a la Fiscalía General del Estado integrar correctamente la carpeta de investigación por el asesinato del abogado Luis Emilio Fuster Montiel, para evitar que los presuntos responsables puedan quedar en libertad.

Rosario Guadalupe Gayot Lara, presidenta del Colegio de Abogados de Veracruz, urgió a los 3 niveles de gobierno a realizar un cambio en la estrategia de seguridad, ya que no se tienen buenos resultados en la materia.

Recordó que el durante 2022 se cometieron en México 2 millones 241 mil 951 delitos denunciados, de los cuales 86 mil 155 se realizaron en Veracruz, sin embargo, existe un alto número de delitos que no se denuncian, por lo cual la cifra podría ser mayor.

"La estrategia que hasta el día de hoy aplican no es funcional, dado que precisamente no brindan esos mínimos de respeto, dignidad, certeza jurídica y seguridad pública, hoy nos duele no tan solo la pérdida de un compañero, amigo y colega que fue victima del fallido mecanismo de seguridad pública, el homicídio del abogado Luis Emilio Fuster Montiel, si no también, del Policía Ministerial Farets González Grajeda, quien pasa a formar parte de las estadísticas de los delitos".

Manifestó que el proceso penal que seguirán las personas detenidas por la privación y ilegal y homicidio del abogado Luis Emilio Fuster debe hacerse apegada a derecho y respetando la presunción de inocencia.

"Que la autoridad realice eldando cumplimiento al esclarecimiento de los hechos en donde se investigue de tal manera que se dé con la verdad y la certeza de que las personas que sean consideradas responsables sean juzgados conforme a las leyes penales y se obtenga lo que todo deudo solicita que es la justicia".

Admitió que existe temor por parte de los abogados y de la sociedad en general ante los crecientes índices de inseguridad y homicidios en el Estado de Veracruz.

Se requiere reinventar la estrategia judicial y tiene que ser integral con la prevención de los delitos, capacitación a los elementos de seguridad, equipamiento, prestaciones laborales, reestructuración de la confianza a la autoridad, entre otros.

Foto: Wenceslao Fuentes.