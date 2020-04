Exigen a alcaldes atender medidas por COVID-19

La Junta de Coordinación Política evaluará la posible transferencia de recursos a ayuntamientos de Veracruz para hacer frente a la contingencia de coronavirus.

Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Jucopo, recordó que la legislatura no ha dejado de atender a las y los veracruzanos, desde oficinas como Presidencia, Jucopo y Secretaria General, atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y analizarán la solicitud ante el ingreso a la fase 3 del Covid-19.

"El Congreso sigue trabajando, hay oficinas con guardias específicas que atienden a la población, cuidando desde luego las medidas sanitarias, y tenemos pensado tener una reunión en la Junta de Coordinación Política para evaluar este tipo de temas porque son varios municipios que están solicitando la transferencia de recursos para hacer frente a la contingencia, es una buena idea pero debemos analizarlo con las diferentes fuerzas políticas".

En su visita al Periódico IMAGEN descartó que se pueda ampliar el presupuesto a la Secretaría de Salud ya que se ha administrado correctamente los recursos, que son similares a la administración anterior y que incluyen un apartado para contingencia.

Además la dependencia en cuestión recibió 126 ventiladores de la pasada administración y los incrementó a 444, más un parque vehicular de ambulancias para atención especializada de la pandemia y se preparó para esta emergencia sanitaria.

Las y los diputados de Morena donaron el salario de un mes que se usará para la compra de 140 camas para la atención de pacientes con coronavirus.

"Desafortunadamente nos tocó la pandemia en este momento pero el recurso está siendo bien utilizado".

El legislador, exhortó a las autoridades municipales a cuidar que se cumpla con las medidas de prevención ya que en algunas demarcaciones del estado se ha reportado aglomeración de personas en mercados, vehículos de gobiernos municipales, entre otros.

"No es cuestión de hacer politiquería pero vemos de manera preocupante que en el municipio de Veracruz no se están respetando las medidas de prevención. Hemos dicho que nos preocupa la forma en que se están manejando los mercados. Incluso de camino a la entrevista vimos que una camioneta de jardinería o Limpia Pública del municipio de Veracruz, llevaba a 20 personas sin las medidas de prevención, exponiendo a los trabajadores, y no puede pasar eso en este momento".

Sobre la solicitud de algunos alcaldes de efectuar cambios en reglas de operación de fondos federales recordó que se trata de un tema de dicho nivel de gobierno, sin embargo, a nivel local podrían tomarse acuerdos.

Cabe recordar que recientemente el Ayuntamiento de Cosamaloapan informó que busca que modifiquen las reglas de operación de los diferentes ramos federales para poder disponer de recursos para atender los problemas de coronavirus.

El alcalde Raúl Hermida Salto recordó que el ayuntamiento implementó acciones preventivas para hacerle frente al Covid-19, pero se requieren más recursos pues el pico de la enfermedad se tendrá a finales de marzo e inicios de junio.

El diputado local por su parte expresó que la legislatura local analiza si realizará sesiones virtuales o si utiliza la tribuna para sesiones privadas afín de abordar temas que son prioritarios para el estado.

Finalmente mencionó que a su parecer la prórroga para la presentación, análisis y dictaminación de la cuenta pública 2019 fue necesaria para prevenir contagios de Covid-19, a pesar que algunos legisladores de oposición argumenten que podría reducir la efectividad de la fiscalización al acumular trabajo al Órgano de Fiscalización Superior.

Legisladores de Morena dotaron a hospitales de camas y ventiladores

El Hospital General de Veracruz será dotado de 40 camas y ventiladores para atender a los pacientes que lleguen con coronavirus.

El diputado local Juan Javier Gómez Cazarín expresó que también Xalapa se verá beneficiado pues en las ciudades principales de la entidad es donde se ha registrado la mayor cantidad de contagios.

Además tienen la infraestructura hospitalaria que se necesita para captar y atender pacientes de municipios aledaños.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la legislatura de Veracruz señaló que la compra se realizará con la aportación que hicieron 28 legisladores de la Bancada de Morena en el Congreso local.

"Se hizo la donación de un mes de sueldo y eso nos permitirá comprar 140 camas para el Covid-19".

Recordó que en el Órgano de Fiscalización Superior se registró un fallecimiento y es importante prevenir que siga en aumento la cantidad de enfermos.

Incluso en el propio Congreso adoptaron medidas ante las recomendaciones de las autoridades sanitarias y los ciudadanos deben hacer lo propio apegándose a las medidas de sana distancia y aislamiento voluntario.

Cabe recordar que la Secretaría de Salud del Estado también anunció qué hospitales estarán disponibles para atender a pacientes con COVID-19, y dentro de la potencia de expansión se contempla agregar 437 camas distribuidas de la siguiente manera:

Zona Norte: Hospital Regional de Poza Rica con 100 y el Hospital General de Tuxpan, 60.

Zona Centro: Hospital General de Boca del Río, 60 camas.

Zona Altas Montañas: Hospital Regional de Río Blanco, 106.

Zona Sur: Hospital Regional de Minatitlán, 51, y el Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, 60.

El diputado pidió no politizar la pandemia, que consterna y preocupa por sus efectos sanitarios y económico, es decir que se aprovechen para hacer campañas, ya que se tiene que ser solidario con el pueblo.

Insistió en que es momento de unidad y sacrificio pues se trata de una emergencia mundial y se trata de evitar que México llegue a niveles de otros países donde la situación se salió de control.

Cabe mencionar que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados también acordó destinar aguinaldos y una parte de sus salarios mensuales, para apoyar con insumos y equipos médicos a los hospitales del país.