Exige Julen Rementería cumplir con Ley de Movilidad Vial para Veracruz

El senador de la República, Julen Rementería del Puerto, presentó ante la Cámara Alta, un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de Veracruz y al Congreso local a emitir la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para la entidad.

“He presentado un punto de acuerdo para exigir al Gobierno y al Congreso de Veracruz que garanticen el derecho humano a la movilidad, tal y como lo marca la Constitución y la Ley General de Movilidad y Seguridad vial, que en la entidad no sólo no se ha aplicado y que afecta directamente a los veracruzanos, y tal parece que nuestras autoridades no están interesadas en subsanar esta omisión”, informó.

Planes urbanos con criterio de movilidad

Rementería del Puerto explicó que el 17 de mayo de 2022 se publicó el decreto por el que se expide la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que estableció que los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, e instaurar que en conurbaciones se incluyan en los planes urbanos criterios para la movilidad y seguridad vial, con apego a las leyes federales de la materia.

“Las autoridades de nuestro estado pueden hacer valer este derecho de vital importancia para el bienestar de todos los habitantes de Veracruz, por eso es necesario que se expida una Ley de Movilidad, y así garantizar que todos puedan transitar de manera segura, evitar colapsos y mejorar el flujo vial para eficientar la circulación por las carreteras de la entidad”, añadió.

El legislador veracruzano dijo que, con base en el artículo Segundo Transitorio de dicho decreto, las entidades federativas tenían un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del mismo, y venció el pasado 14 de noviembre de 2022, por ello la insistencia de emitir una ley vial, para dar cumplimiento al mandato constitucional y legal, para garantizar una mejor accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Omisión legislativa

“Este gobierno incurrió en omisión legislativa, tanto él como el congreso local deben garantizar este derecho a todos los veracruzanos, exigencia que también viene de la ciudadanía, así como las agrupaciones de transporte público de la entidad que buscan una mejor calidad de vida en Veracruz, así como erradicar las malas prácticas que actualmente se desarrollan en las direcciones generales de Tránsito y Seguridad Vial en nuestro estado”, concluyó.