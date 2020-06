Exige IP de Veracruz incluir emergencia sanitaria en presupuesto 2021

La Cámara Nacional de Comercio en Veracruz llamó a los legisladores que el próximo año dejarán el cargo a que sienten las bases del crecimiento económico y aprueben partidas presupuestales específicas para apoyar a los sectores productivos ante contingencias sanitarias como la del coronavirus, y a no dejarlos solos, pues muchos están al borde de la quiebra.

Su presidente, José Antonio Mendoza García, explicó que así como hay partidas para apoyar ante desastres naturales, debería haberlas para emergencias como la que ha generado este año el COVID-19 en materia económica.

A casi 4 meses de que se registró el primer caso de coronavirus en México y de las medidas que fue aplicando el gobierno en forma paulatina, cierre de comercios y empresas en general y medidas de confinamiento, la economía ya no da y sus representados están con el agua al cuello, sin ventas y sin apoyo gubernamental para soportar la crisis financiera.

Por eso es importante que en la ley se estipule claramente el apoyo a sectores productivos ante contingencias sanitarias, porque si éstos se van a la quiebra generarán un conflicto laboral, económico y social, subrayó el presidente de la Canaco Veracruz.

"Llamamos a los diputados a que en la preparación del presupuesto del próximo año consideren algún porcentaje para guardar para estas situaciones, porque ya probamos esta vez y no hubo apoyo de las autoridades y no tenemos fondos para este tipo de contingencias (...); ya no aguanta más el sector comercial", aseveró Mendoza García.

Dijo que el comercio organizado de la conurbación Veracruz-Boca del Río ya le ha planteado la situación y la propuesta legislativa a diputados federales y locales de distintos partidos políticos, como Ricardo Exsome Zapata, de Morena; Mariana Dunyasca García Rojas, de Acción Nacional; y Juan Manuel de Unanue Abascal, entre otros.

Remarcó que aun cuando los establecimientos estén cerrados siguen los compromisos de salarios, pago de agua y electricidad, Seguro Social y otros, y por ello demandó que se institucionalice el apoyo a los sectores productivos como el comercial, para que no queden abandonados, ahorcados y endeudados.

La importancia de que se plasme en una ley es para que no dependa de la voluntad del gobernante en turno, sino que sea de obligado cumplimiento.