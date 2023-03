Exige Anilú Ingram seriedad ante denuncias contra Sebastián N

La diputada local, Anilú Ingram comentó que como un acto de congruencia el regidor sexto acusado de cometer actos de violencia contra mujeres, Sebastián N, debería llevar el proceso legal fuera de su cargo como funcionario público.

"Es importante mencionar que en primera el regidor tiene el derecho de separarse o no del cargo, el no cuenta con fuero constitucional, sin embargo creo que en un acto de congruencia debería separarse del cargo y llevar a cabo las diligencias pertinentes con las denuncias que ya se han establecido ante las instancias correspondientes."

Lamentó que se sigan presentando casos de violencia contra la mujer y en ese sentido exigió a la Fiscalía General del Estado que tome con seriedad y compromiso el caso y se lleven a cabo todas las líneas de investigación.

"¿Qué procede desde el congreso? En este caso de acuerdo al artículo 127 de la Ley Orgánica del Municipio Libre el regidor puede llevar su proceso y cuando sea vinculado después de que se desahoguen todas las líneas de investigación.

"Ojo yo soy profundamente empática con las víctimas y de entrada les creo, pero a mí no me corresponde, no soy juez, no son mis facultades y esas las tienen que determinar precisamente ellos, las autoridades."

En ese sentido, explicó que en caso de que el regidor sea vinculado a proceso automáticamente el cabildo del Ayuntamiento de Veracruz notificará al congreso, para que éste lo suspenda y mande a llamar de manera inmediata a el o la suplente.

Anilú Ingram lamentó que se sigan presentando casos en dónde se violan los derechos de las mujeres, de los cuales dijo que en muchos las autoridades hacen caso omiso a las víctimas dejando impunes las agresiones.

"Es un caso recurrente y preocupante, yo le he señalado desde el congreso de Veracruz, ejemplo claro yo lo viví en carne propia con violencia política en razón de género.

"Se está desahogando, pero hay caso muy graves que se han hecho desde el gobierno o servidores públicos y en muchos casos se han hecho ojo de hormiga."

Recordó que en el pasado proceso de comparecencias entregó a la contralora general del estado diversos casos de violación a los derechos de mujeres, sin embargo dijo, se han escudado en el protocolo y proceso de la dependencia llevando a que no haya resultados positivos y mucho menos justicia.

"Exigimos de manera contundente que se tome con la seriedad pertinente, que se garanticen los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres y que actúen en consecuencia apegados a la ley", concluyó Anilú Ingram, diputada local.

Foto: Wenceslao Fuentes.

/ct