Exhortan restauranteros aplicación del semáforo epidemiológico realista

Aseveró que no se debe concebir a Veracruz y a Boca del Río como entes separados, pues en los hechos han funcionado como una sola ciudad, al margen de límites territoriales políticos: las personas de un municipio estudian o trabajan en el otro, a diferencia de Veracruz y Xalapa o Veracruz y Córdoba, que no forman conurbación entre ellas.

La prueba de que no funcionan como entes separados es que al aplicar semáforo rojo en Veracruz y amarillo en Boca del Río se genera un impacto que afecta a la economía porque si se restringe la movilidad en el municipio más grande, los potenciales clientes se van al municipio vecino, dijo.

"Nos impacta bastante porque el turismo ya no baja. Nosotros estamos todavía con todas las medidas sanitarias, y esto sí nos afecta bastante. La gente que viene de Boca del Río para acá podría contagiar, en un caso dado, y la gente que va de Veracruz a Boca del Río a trabajar, también.

"En los hechos somos una sola ciudad, la conurbación Veracruz-Boca del Río es en los hechos una sola ciudad y sólo nos divide una raya que en los hechos no existe porque la movilidad es de un sentido a otro", remarcó Morales Azamar.

El restaurantero más conocido como el ´Buchaca´, quien fue rey del Carnaval de Veracruz en el año 2019, recordó que desde el año 2020 ese sector, que forma parte del turístico, sufrió una caída al contraerse la vida económica y la afluencia de visitantes.

Ya en el 2021, con el avance de la vacunación y las medidas sanitarias, se vislumbraba una paulatina recuperación, no la deseada pero ya se veía alentadora.

"La verdad, sí veníamos como con 50 por ciento, pero ya ahorita con esto que nos dijeron que de la noche a la mañana, ¿quién viene a Veracruz? Nadie. Qué pasa. Mata al turismo, mata al comercio, a todo lo que son prestadores de servicios y a los trabajadores de esos establecimientos, todos los bares, restaurantes, todos los negocios se afectan. Se necesita una clasificación más realista.

"Todo mundo dice de las playas, pero en las playas no están juntos, están separados y sobre todo en un espacio abierto, no cerrado. En cambio, por ejemplo, hay beisbol, mucha gente, y ahí no dicen nada; todos los antros están abiertos en Boca del Río, ¿y ahí no hay peligro? Pues ni modo", expresó Morales Azamar.

No obstante, dijo que los prestadores de servicios resistirán porque no tienen para dónde más moverse, pues además son generadores de empleos y esperan que antes de concluir el año cambie el panorama para todos. La crisis ya resulta insostenible, puntualizó.