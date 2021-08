Julia Guevara Montoya, quien trabajó como oficinista durante 17 años, señaló que en su caso tuvo un accidente en actos de servicio cuando fue enviada a una comisión de alto impacto a Reynosa, Tamaulipas.

Se fracturó y lastimó las vértebras, ocho meses después fue operada, quedó mal de la cirugía y permaneció dos años en cama.

Sin embargo, no le dieron una pensión y a dos años de la baja sigue sin recibir la liquidación.

"Me dieron de baja por eso aunque lo manejaron como fin del contrato. Se supone que me van a liquidar. El 19 de mayo de 2019 fue el despido. Tenía 17 años de servicio. Mi abogado perdió el caso y no se puede hacer nada legalmente por eso estamos haciendo esta manifestación para que nuestra voz llegue al presidente. Correspondía que me dieran de baja pero con una pensión".

Los manifestantes acusaron que hubo varios despidos por problemas de salud en los últimos años, todos derivados de accidentes en el servicio.

Esmeralda Mateo Hernández, explicó que en su caso la baja fue porque se lesionó la columna por un accidente laboral.

Por ello pidió que se reconsideren los despidos efectuados por la Marina.

"El llamado es al presidente a que nos haga justicia, que vea estos asuntos. Él tiene la facultad para solucionar este problema. Son como cinco casos aquí en Veracruz pero a nivel República son muchos más".

Jorge Iván Morales Castro, dijo que era cocinero y fue despedido en 2018, luego de 18 años de servicio.

Los extrabajadores recordaron que fueron elementos que sirvieron a las Fuerzas Armadas y merecen una baja digna.

Por ello pidieron la reincorporación para que se lleve a cabo un adecuado proceso de retiro.