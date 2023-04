Esto vale en la actualidad la primera moneda de 50 centavos de Benito Juárez

México tiene un largo recorrido en emisión de monedas, la más antigua data desde el siglo 16 en pleno Virreinato Español y se subastó recientemente, afirmó Luis Emilio Uribelarrea, del grupo Amigos Numismáticos de Veracruz.

"La primera moneda mexicana fue una moneda de Carlos y Juana, que se hizo en 1536, fue la fundación de la Casa de la Moneda, fueron Carlos y Juana, fue cuando se dio el edicto por parte del Rey Carlos I de España, para hacer la Casa de Moneda y se autorizaron 3 Casas de Moneda: la Casa de Moneda de Lima, Perú; la de Santo Domingo y de México, siendo México la primera que acuñó.

"Esa moneda existe, es de plata, no sé decir el valor actual porque esa moneda no la colecciono, pero puede costar 12 mil a 15 mil pesos en buen estado", señaló Uribelarrea.

Dijo que esa moneda permaneció olvidada y recientemente se vendió.

Añadió el caso de otra, relacionadas con el presidente Benito Juárez García.

"Acaba de aparecer una moneda de Benito Juárez, de 50 centavos, una moneda que se llama Prueba, que se hizo un ensayo para hacerla, que no se realizó la moneda y dijeron que no iba a salir a circular y se subastó, salió en 30 mil dólares la subasta. Es una moneda de 1947, es única", señaló Uribelarrea en el último día del evento Numismática Veracruz 2023.

Destacó que en México se han acuñado muchas monedas al paso de los años, y en el país hay muchas personas dedicadas a su investigación, así como a su rescate para sus colecciones.

Resaltó que en México ha crecido mucho el gusto por las monedas a partir de que salieron las de 5 pesos conmemorativas de la Revolución y de la Independencia.

Puede ser una afición cara, pero no necesariamente, porque por ejemplo, las monedas de nuevos pesos a partir de 1991 a la fecha no son tan caras, y se les puede coleccionar y adquirir vía el Banco de México.

"Pero si quieres coleccionar oro de la Colonia, si te pones a coleccionar oro español de los Borbón, son monedas de 200 mil a 300 mil euros, por ejemplo.

"O aquí, una moneda de 60 pesos de Oaxaca de la Revolución, esa moneda se fue en la última subasta en un millón 400 mil pesos. Depende de qué tan caro te quieres ir a coleccionar. Hay gente que paga eso y más", explicó Uribelarrea.

Admitió que las personas dedicadas a la numismática son vulnerables a la delincuencia y por eso siguen estrictas medidas de seguridad en sus transacciones, como el anonimato.

"A todos nos han metido goles, todos hemos sido víctimas de fraudes. A mí en lo particular me han pegado mis palos, afortunadamente no me ha salido muy caro, he comprado alguna moneda falsa alguna vez cuando empecé. En esa época me costó 200 pesos, hace muchos años, pero no sabía yo lo que compraba.

"Yo comencé a los 8 años a coleccionar; empecé a juntar monedas, yo no sabía, mi afición por las monedas comenzó a los 8 años. Realmente comencé a coleccionar a los 25 años, cuando empecé a leer, a estudiar", señaló Uribelarrea.

Afirmó que el valor de una moneda no es su producción, es decir el número de piezas acuñadas, sino su rareza.

/ct