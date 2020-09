Estilistas bajan tarifas de cortes de cabello ante pandemia de COVID

A pesar de que los gastos para los estilistas se han incrementado en un 25% algunos tuvieron que bajar las tarifas de sus cortes de cabello para atraer clientes, pues a pesar de que ya están trabajando los clientes son escasos, aseguró Gabriel Gaytán.

"Ahora hay que comprar sanitizantes, guantes, cubrebocas y otros implementos para protegerse y proteger al cliente de un posible contagio por coronavirus", manifestó.

El estilista con más de 30 años de dedicarse a embellecer a la gente destacó que su actividad se ha visto muy alterada para protegerse y proteger a sus clientes.

"Ahora tenemos que tomarle la temperatura a las personas que llegan al salón, con un termómetro; tenemos un tapete para esterilizar los zapatos con agua y cloro; de ahí se procede a sanitizar al cliente, con un spray que contiene un líquido a base de sales cuaternarias y también se les proporciona gel antibacterial, para las manos; por supuesto el cliente debe portar su cubrebocas, al igual que el estilista, quien además debe usar guantes para manipular el cabello de las personas", detalló.

aseguró que mucho de este protocolo ya lo utilizaba desde hace 10 años, principalmente para maquillar.

"Siempre utilizó cubrebocas porque a la gente no le gusta que le escupan en la cara, yo no soy nuevo en esto y desde hace más de 10 años yo realizó todos estos protocolos de higiene, al igual que la desinfección y esterilización de mis instrumentos de trabajo, como el cepillo, el peine, las brochas, las tijeras. Yo tomé muchos cursos en Europa y desde ahí me enseñaron a utilizar y desinfectar todo mi instrumento de trabajo", afirmó.

Destacó que las clientas enseguida se dan cuenta, al notar que la estética es muy limpia, por ejemplo los cepillos están sin cabellos, están limpios, mantenerlos higiénicos y esterilizados evita la contaminación e incluso la pediculosis, que es la infección por piojos.

Reconoció que los servicios de maquillaje, rayitos y tintes quedaron fuera de la realidad pues únicamente le solicitan servicios básicos de corte de cabello y difícilmente tiene más de 4 a la semana.

Después de mantener cerrada su estética por 3 meses la afluencia es escasa pues se siente la recesión económica ya que mucha gente perdió su empleo.

"Hay una cantidad interminable de gente que nada más habla para preguntar precios, porque no tienen el dinero para pagar los servicios más caros", manifestó.

Dijo que en su caso tuvo que adaptarse a la nueva normalidad y a las circunstancias actuales de la economía para poder tener clientes.

"Por corte, antes se cobraban $150 de caballero, ahora cobramos $100 por corte de dama o de caballero porque yo estoy viendo que la gente no tiene dinero entonces tenemos que ponernos al mismo nivel porque sino no van a querer mis servicios, imagínese si la Bimbo y la Sabritas le bajaron al precio, pues todos tenemos que hacer lo mismo para poder subsistir", señaló.

Finalmente recomendó que asistir al estilista es muy importante para la salud, para levantar el ánimo y la autoestima.

"Si las personas se arreglan y se sienten jóvenes, guapas y bonitas, pues van a ver la vida diferente, se les va levantar el ánimo, van a estar más optimistas y estos servicios son básicos para la buena imagen de las personas", concluyó.