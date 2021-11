Esquema "Cuenta Infonavit más Crédito Bancario" es inclusiva: Porres Blesa

"Esto proviene de la reforma al Infonavit con la que se está generando mayor inclusión al sistema financiero, es decir, la gran diferencia es que antes de esta reforma si tú habías cotizado en Infonavit y tú tenías un ahorrito como mencionamos en este supuesto de 120 mil pesos en la subcuenta de vivienda no lo podías utilizar, esa es la gran diferencia".

En el esquema del Cofinavit, una casa se puede financiar en su pago total con un banco o que el banco financie la diferencia que falta en la cuenta calificada del trabajador en activo, el que cotiza, mientras que en este nuevo esquema donde también entra el banco, lo podrán hacer trabajadores que no estén cotizando paro que tengan en su subcuenta un ahorro.

Las diferencias

Cabe recordar que cuando un trabajador en activo deja de cotizar en su cuenta, los puntos le desaparecen y el monto generado por ellos también, y sólo queda la subcuenta de vivienda que viene siendo las aportaciones de los patrones, como quien dice un ahorro que lleva el trabajador a lo largo de su vida laboral, esta subcuenta no desaparece cuando deja de trabajar, pero si deja de incrementarse al ya no haber patrón que aporte ni que le de IMSS a su trabajador.

Aunque en los dos esquemas los dos tipos de trabajadores, activos y no activos, quedarán al final con dos deudas: una al banco y otra a Infonavit, la gran diferencia es que ahora los trabajadores no activos podrán utilizar ese ahorro de la subcuenta, cosa que antes era intocable si no se cotizaba al trabajar, esto beneficia a trabajadores informales que tienen una subcuenta.

Otra diferencia radica en que con este nuevo esquema el banco será el que haga el perfilamiento de la vivienda a adquirirse, tomando en cuenta que el inmueble no sea "perdible", es decir, la vivienda no esté en riesgo de desgajamiento, inundación, destrucción total, en terreno de posible hundimiento y otras circunstancias más; todo eso lo hace normalmente el infonavit, con este esquema no lo hará.

