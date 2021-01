Envían a Veracruz mil 500 cajas para tratar Hepatitis C

Veracruz mil 500 cajas de Epclusa para tratar la Hepatitis C, con ello se dispondrá de 800 tratamientos. La federación envió amil 500 cajas de Epclusa para tratar la Hepatitis C, con ello se dispondrá de 800 tratamientos.

María Teresa Guzmán Terrone, encargada de la Clínica de Hepatitis C del Hospital General de Veracruz, dijo que no solo se dará a ciudadanos libres sino que también se destinará a quienes se encuentran en prisión, Estimó que al menos 30 mil veracruzanos tienen la enfermedad, pero muchos no lo saben.

Se da mas en hombres que en mujeres y aunque hay pacientes de 16 hasta 86 años, la mayor prevalencia está entre los 46 y 56 años de edad.

Exhortó a acercarse al sector salud y solicitar el tratamiento, pues la caja de Epclusa llega a costar 250 mil pesos y la federación lo entregará de forma gratuita.

El paciente deberá acreditar los exámenes correspondientes, que también son gratuitos.

"Ya hay tratamiento y estamos buscando erradicarla para 2030 como lo indica la Organización Mundial de la Salud y que en Veracruz ya hay tratamiento para empezar a tratar a los pacientes y son gratuitos".

La Clínica de Hepatitis C del Hospital General de Veracruz atiende actualmente a 96 pacientes y de ellos 30 ya tienen tratamiento.

La doctora comentó hay que personas que tienen años con la enfermedad y ahora tendrán la oportunidad de tratarse de forma gratuita acudiendo a la clínica.

Las pruebas rápidas, examen de laboratorio y tratamiento serán sin costo.

"A partir de 2015 llegan los antivirales de acción directa. Ahorita en la clínica pueden atenderse. Hay gente que por años no ha dicho que lo tiene".

El virus actúa lento ya que en ocasiones los síntomas aparecen hasta después de 15 años, señaló la doctora.

Por ello exhortó a realizarse las pruebas correspondientes.

Puso a disposición el número 2299775525 para quienes deseen ingresar al esquema.

La Epclusa es un medicamento que contiene los principios activos sofosbuvir y velpatasvir en un solo comprimido. Se administra para tratar una infección viral crónica (a largo plazo) del hígado llamada hepatitis C en adultos de 18 años de edad y mayores.