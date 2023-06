Entre Chiapas y Veracruz, muchos migrantes desaparecen: cónsul

En la ruta del migrante desde Tapachula, Chiapas, hasta Veracruz continúan desapareciendo extranjeros indocumentados. Elisa Martínez Martínez, cónsul general de Cuba en Veracruz, afirmó que durante el primer semestre del año desaparecieron al menos cinco ciudadanos de la isla, quienes buscaban llegar a Estados Unidos apoyándose en coyotes.

Los migrantes muchas veces no denuncian por temor a ser deportados, por lo que no descartó que la cifra sea mayor.

"Lamentablemente hay un grupo de migrantes que cuando tienen alguna dificultad no entienden que la mejor vía es que nos comuniquen porque nosotros les podemos servir de puente a su situación y de seguridad. A veces hacen caso a los coyotes y lamentablemente hay cubanos desaparecidos, no muchos, hay cubanos muertos".

Además hay varios cubanos hospitalizados que sufrieron accidentes en la ruta del migrante. La cónsul admitió que se trata de una situación complicada porque la mayoría no se informa sobre las leyes del país por donde van a transitar. Esto genera que sientan temor de acudir al consulado. Aclaró que dicha oficina no plantea las deportaciones sino el estado receptor.

"Tienen accidentes en la travesía y están ingresados con algún tipo de tratamiento. Yo en lo que he trabajado con el INM no tengo queja porque han atendido las cuestiones que les he presentado. A veces hay familias que desde Cuba quieren saber dónde están y con el INM se facilita en que estación están o donde están".

Agregó que la mayoría de los cubanos está saliendo por la vía legal de la isla, pues las leyes permiten que estén en el exterior por 24 meses para que se les autorice el retorno. Es decir, muchos salen de forma legal pero ingresan como ilegales a México, Guatemala y otros países.

