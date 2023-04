Entre baches se encuentran carreteras a Medellín de Bravo; piden rehabilitación

Qué onda carnalitos espero que estén muy bien yo ando aquí nuevamente pasándoles los reportes más oportunos de toda la zona conurbada y hoy nos vamos hasta el municipio de Medellín de Bravo porque me acaban de comunicar que hay tremendos cráteres.

Y es que resulta que en la bajada del puente que va para el municipio de Jamapa, justo en el retorno de la pista carretera a Paso del Toro existe un tramo que no cuenta con concreto y no se sabe si en algún momento contó, el asunto es que está en completa terracería.

Sumado a la terracería debido al tránsito vial que por ahí circula se han formado una especie de baches primos de los cráteres tirándole casi a desniveles porque me han dicho que feo se mueven lo automóviles, verdad de dios que sí.

No conforme con eso, también me compartieron que el mismo tramo carece de iluminación por lo que está oscuro y eso le suma peligro al hecho de que no está podado, o sea lo vuelve una boca de lobo y lo peor es que ahí vive gente en la zona, pero pues no pueden andar arreglando todo los que las autoridades no hacen.

Y fíjense que eso no es todo porque también me dijeron que dentro de lo malo bueno y que ahorita como es sequía no se hacen las albercas que ahí se forman cuando llueve se hace lodo y por ende los baches esos se empeoran.

Por todas las quejas anteriores por favor autoridades mis amigos de la justicia piden de la manera más atenta que las brigadas de bacheo o de encarpetado se den una vueltecita por el puente que va para el municipio de Jamapa, recuerden, es en el retorno de la pista carretera a Paso del Toro.

Pues por hoy ya estuvo mis pachis, pero recuerden que "esto no se acaba hasta que se termina" y por eso sigan haciendo llegar a la línea justiciera todos los reportes de baches, colonias sin luz, fugas de agua, cables regados, lo que no pagan pensión alimenticia y demás, ¡Se cuidan!

