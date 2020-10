Encierro aumenta maltrato infantil

Edith Cervantes, dirigente Nacional de Mujeres, lamentó que al interior de los hogares se ha incrementado la violencia intrafamiliar, sobre todo hacia las mujeres, niños y ancianos.

"Ahorita hay mucha violencia infantil, inclusive los mismos padres maltratan y lastiman mucho a los hijos por las cuestiones académicas, aunque eso no se justifica de ninguna forma, a los padres se les dificulta mucho estar al pendiente de la casa y fungir como maestros de sus hijos, que toman las clases en línea debido a la pandemia", aseguró.

Dijo que a esta situación que estresa y frustra a los padres se suma la crisis económica, por lo que llega el momento en que los padres no pueden con todo y vuelcan su frustración hacia los hijos, inclusive los mismos docentes han sido expuestos con acciones reprobables en contra de los alumnos.

No cesan feminicidios

Recordó que a nivel nacional hay un incremento de femenicidios, bastante lamentable, a pesar de la cuarentena, y no nada más son feminicidios, se trata de violaciones y secuestros.

"Hablando del estado de Veracruz tenemos el segundo lugar nacional en secuestros y feminicidios en lo que va del año 2020, estamos compitiendo con el estado de México, que tiene el primer lugar", mencionó.

"Desafortunadamente el machismo sigue prevaleciendo y la misoginia desemboca precisamente en laceraciones, violaciones y mutilaciones hacia las mujeres que las llevan a la muerte", sentenció.

Reconoció que es una situación muy preocupante para ella como mujer, como escritora y como alguien que está muy metida en estos temas.

"Se ha detonado esta situación de tal manera que a las mujeres nos da miedo salir a la calle, no estamos hablando de alguna edad en específico, estamos hablando de niñas, adolescentes, pero también hay ancianas que han sido violadas".

Sin seguimiento

Recordó que al principio del año en la zona conurbada hubo varios casos muy lamentables.

"Se hablaba de un violador que ultrajó a varias mujeres, entre ellas ancianas y el problema es que nunca pasa a mayores; al parecer detuvieron a alguien pero de ahí no pasó, no hay pena y no hay la intención de las autoridades para castigar a los responsables", subrayó.

Resaltó que es muy importante que todas las mujeres estén unidas para ayudarse ante esta situación tan dramática que están viviendo.