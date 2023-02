En Veracruz y Boca del Río, 80% de delitos se cometen en motocicletas

En la zona conurbada Veracruz- Boca Del Río, el 80 por ciento de los delito se comete utilizando motocicleta, por ello, los elementos de tránsito mantendrán operativos en diferentes zonas, ya que el 50 por ciento de estas unidades no portan placas o no cuenta con los documentos pertinentes, señaló Arturo García García, director de Tránsito Municipal.

Las motos al no contar con registro, permiten que el delito se cometa fácilmente, por ello, los operativos buscan identificar a las unidades que no se encuentran en regla.

"La gran mayoría de las motocicletas desafortunadamente no cuentan con un registro, no están emplacadas, toda motocicleta que no esté emplacada se envía al corralón hasta que se proceda el pago de la multa, pero deben de estar emplacadas".

Toca a SSP

La Secretaría de Seguridad Pública es la encargada de solicitar dichos operativos y de revisar si existen anomalías o el vehículo tiene reporte de robos.

Y es que a diferencia de un automóvil, las motocicletas son adquiridas con facilidades y en las mayorías de los casos no son emplacadas y el dueño va vendiéndola de forma continua.

"Estos operativos son a petición de la SSP o la policía naval, ellos hacen sus revisiones cuando las motos están en el corralón o en el punto de la detención, si motocicleta participó en algún ilícito ellos ha la aseguran, en el caso de nosotros es porque no trae placas o licencias de conducir".

Por otro lado, señaló que no les han solicitado el apoyo para llevar a cabo operativos de tránsito para identificar la falta de verificación vehicular o de nuevas placas. Será el gobierno estatal quien deba solicitar el apoyo de Tránsito municipal.

"Para que de infracciones a alguien por no traer verificación debe de existir una infracción previa, es decir, si alguien se pasa un alto y no trae la verificación, si se puede sancionar, pero las infracciones no son acumulables, solo se cobra una, yo me puedo pasar un alto, trae el celular y no usar el cinturón, que son 3 infracciones y solo se cobra una".