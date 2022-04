En Veracruz, suman más de 30 casos de violencia contra la mujer durante 2022

Explicó que no es fácil para una mujer victimizada tomar la decisión de presentar una denuncia judicial, pues están confundidas y no saben qué hacer ni qué rumbo tomará su vida.

"De las 30 a 40 mujeres que se acercan al instituto, no al momento, pero sí en el transcurso de ese proceso como unas 10 sí se animan a hacer una denuncia. No es fácil, en el primer momento hay miedo, pero con el trabajo integral que se hace en el instituto, con trabajadoras sociales, con la psicóloga, con el jurídico, ellas toman una decisión, no al momento", señaló Aquino Santiago.

Confió en que próximamente empezará a cambiar la situación conforme se vuelva a la normalidad, pues resaltó que en este momento aún hay muchas presiones.

Feminicidio

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Veracruz destacó que es difícil decir cuántos feminicidios se han cometido en esta ciudad, pues no necesariamente todos los crímenes en agravio de mujeres quedan dentro de esa tipificación.

"A veces se dice que es feminicidio, pero la Fiscalía es quien determina con las investigaciones, con periciales, y nosotros los reportes que hemos tenido se puede hablar de unos 4 a 5 feminicidios, pero hay que esperar el proceso que determina la Fiscalía", puntualizó.

