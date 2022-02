¡en_veracruz!_pide_un_iphone_y_le_llega_un_juguito

"El caso es que llegué hoy (15 de febrero) a la tienda después de salir de trabajar, todo emocionado a recoger mi celular. Llegó, doy los datos, y todo muy bello. Hasta que el wey del pick up saca la bolsa donde venía el teléfono (según) [...]

"Sacan la bolsa, la abren (lo bueno), y qué hay un jugo y una tarjeta sim de Telcel. ?????. Yo al principio no capté y dije mmm k chistoso, pero y mi cel? Adjunto evidencia del chiste", cuenta el usuario a través de Twitter.

El usuario comentó que sintió enojo cuando se percató que en la bolsa de la que habían sacado el jugo de mango y la tarjeta SIM debía venir su teléfono.

Cabe mencionar que el costo actual del iPhone 13 es varía entre los 20,999 pesos y los 25,999 pesos.

Gustavo narra que nadie le explicaba lo que estaba ocurriendo, ni le ofrecieron una disculpa por parte de la tienda. Sin embargo, le informaron que su dinero sería devuelto en un plazo de entre 24 a 72 horas.

"Hasta que el wey que estaba atendiendo se dedicó a tomar fotos y hablarle a su jefa. Y me dijeron que harían una cancelación de la compra para que me devolvieran mi dinero. Y yo así de ajammm pero y mi cel.

"yo c q al final la culpa no es de los weyes del pickup d la tienda. Pero sus nulas atenciones dejan mucho q desear. Al final no me dieron mi teléfono y solo me decían con voz prepotente "pues hacemos lo que tú digas", PUES LA ÚNICA OPCIÓN Q ME ESTAS DANDO ES LA DEVOLUCIÓN", contó el usuario a través de redes sociales.

Porqué el público lo pidió. Ahí va el hilo de cómo @WalmartMexico me estafó dándome un jugo en vez de mi iPhone 13 pro. — Gus (@guuusx) February 15, 2022

