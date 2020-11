En redes sociales, deja mensaje esposo de alcaldesa de Jamapa

Fernando N., esposo de la presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, condenó a través de sus redes sociales el homicidio de su esposa y aseguró que después de asesinarla lo buscarán a él.

"Estamos en un México que si trabajamos derecho, estamos mal. Y todo se lo culpan al crimen organizado. Te amo Florisel y te lo juro que hubiera muerto contigo pero no nos hubiéramos ido solos. Ahora si toda esa gente que ha estado en contra de nosotros están felices, dios los bendiga a todos los que hicieron esto contra ti. Somos inocentes y lo grito a los cuatro vientos, hemos trabajado y sabíamos ahorrar para una vejez que siempre soñamos. Ahora lo seguro que me buscaran a mí. No se preocupen que yo mismo llegaré", publicó a las 11:21 de la mañana a través de Facebook.

El esposo de Ríos Delfín y expresidente del DIF municipal de Jamapa se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, después que hace una semana un juez liberara una orden de aprehensión en su contra para investigarlo por presunto peculado.

A las 11:52 de la mañana del 11 de noviembre del 2020 Fernando N. emitió un segundo mensaje:

"Han destruido parte de mi vida y de mis hijos, en eso nunca lo pensaron verdad. Te amo Florisel y no me busquen yo solo llegare. Y solo se decirles que somos inocente y se llevaron a una gran mujer y ejemplar madre de familia", posteó nuevamente a través de la misma red social.