En Boca del Río, reclaman a CAB por agua sucia y cobros altos

Al proveedor de agua potable en Boca del Río, CAB, lo único que parece interesarle es recaudar dinero en vez de dar un buen servicio a la población, expresó Hugo Lecona Alcaraz, usuario con domicilio en el fraccionamiento Virginia.

Informó que el principal problema es la recurrente carencia del líquido, que se presenta, aunque el usuario se encuentre al corriente en sus pagos.

"Es un tema recurrente que no inició ahorita, esto lo venimos padeciendo año con año; estoy muy en desacuerdo con las altas tarifas que nos cobran y la baja calidad del agua".

"Tengo familia en Querétaro y la verdad, las cantidades que ellos pagan no llegan ni a la mitad de lo que aquí nos cobran. En casa somos únicamente mi esposa y yo, tenemos almacenamiento suficiente y bomba; o sea que también tenemos que pagar consumo eléctrico para subir agua", señaló Lecona Alcaraz.

Añadió que no pueden presumir de agua con calidad porque suele salir bastante sucia y no da la confianza suficiente al usuario, por lo que sus cobros no van acordes con la calidad de su servicio.

"Estamos bañándonos con una calidad de agua pésima: todos los días invariablemente sale al inicio como de tamarindo, de verdad; la gente no sabe la cantidad de bacterias que trae el agua".

"La gente que vive ahí sí se queja de la calidad, no tanto que se enfermen, sino que la mayoría de la gente tiene los medios para comprar filtro, pero ése no es el punto, el punto es que a nosotros nos cobran una calidad de agua que no cumple con esa calidad", puntualizó el usuario del líquido.

COBROS INJUSTIFICADOS

El residente del fraccionamiento Virginia lamentó que el organismo operador CAB cobre por conceptos que deben estar contemplados dentro de la facturación y que de hecho se supone que lo están.

Como ejemplo mencionó que al ser un fraccionamiento ya viejo se manifiesta el deterioro de la infraestructura por el paso de los años, en los cárcamos.

"Hemos acudido a CAB y solicitado una solución, pero quieren cobrar más de 9 mil pesos por cambiar la salida de la toma de la casa hacia la red, cuando en el recibo dice un concepto ´mantenimiento´. Hablé con la gente que vino en una ocasión que llevó el váctor, le mencioné que el nivel de los registros en la calle llegaban al punto de querer desbordarse.

"Lo destaparon y me dijeron que la conexión que había del registro hacia la red estaba rota y que tenía que pagarla yo; me dijo que salía como en 9 mil pesos. No estoy de acuerdo en pagar porque ya estoy pagando el mantenimiento que se cobra en el recibo", subrayó Lecona Alcaraz.

