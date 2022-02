Sin aglomeraciones, ni grandes tiempos de espera, transcurrió hasta unas horas antes del mediodía, pues las filas no llegaban a más de aproximadamente 10 personas.

En esta ocasión, los asistentes llevaron sus documentos en forma, pues rara vez alguien acudió a los servicios de impresiones y copias del lugar.

Victoria Zurita Guevara, hizo un llamado a las y los ciudadanos para que asistan a ponerse el refuerzo, pues comentó es la esperanza para no enfermar de gravedad en caso de contagiarse del virus.

"No hay peor lucha que la que no se hace, yo tengo hipertensión, por eso es que vengo, ya que nos dicen que en caso de contagio no nos va a dar tan fuerte y más vale prevenir, si ya nos la pusimos dos veces pues bien dicen que la tercera es la vencida", comentó.

La aplicación del refuerzo para personas de 50 a 59 años será hasta el día 3 de febrero. En el lugar también se aplica la segunda dosis para jóvenes de 15 a 17 años, sin embargo, la presencia de estos fue casi nula en el primer día.