En aumento, casos de cáncer cervicouterino por falta de prevención

El cáncer cervicouterino va en aumento, y por falta de revisiones médicas de forma periódica es detectado en etapas tardías.

La médico cirujano Rosario Ramos Reyes exhortó a revisarse en caso de presentar síntomas como "dolor del bajo vientre, inflamación, salida de escurrimiento como flujos anormales de colores, que huelan mal, ardor o dolor cuando tengan vida sexual, dolor de cadera, entre otros. Esto da síntomas, no es de que ´hoy me metí con alguien que me contagió y mañana me aparece el cáncer´, pasan varios años".

Sostuvo que si el virus del papiloma humano se detecta a tiempo se previenen complicaciones como lo es el cáncer cervicouterino, por ello llamó a las mujeres acudir periódicamente al ginecólogo.

"Hay mujeres que dicen ´yo estoy bien, para qué me voy a checar, me da pena, no quiero que me vean´, pero deben hacerse la detección cada año. La población femenina desde que tiene vida sexual por lo menos al año se deben hacer una revisión ginecológica".

En ese sentido advirtió que con el virus del papiloma humano se ha notado un aumento entre adolescentes y personas de entre 15 y 29 años de edad.

Señaló que cuando son pacientes mayores de 40 años los estudios son cada seis meses para determinar el avance e identificar lesiones.

"Si empieza a haber lesiones como úlcera cervical extensa entonces tenemos que hacer alguna microcirugía donde se corrija ese trastorno y dar a la paciente el seguimiento dos años".

Insistió en que es importante realizarse los chequeos por lo menos una vez al año o cada seis meses para detectarlo y tratarlo a tiempo.