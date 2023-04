Empresarios veracruzanos cumplirán con reparto de utilidades, afirma la Canaco

Los empresarios veracruzanos cumplirán con el reparto de utilidades para los trabajadores, afirmó Edi Alberto Martínez Tejeda, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la zona conurbada. Aseguró que 60 por ciento de los afiliados ya cumplió con la entrega de la prestaciones de los trabajadores y se llegará al 100 por ciento el próximo mes.

Admitió que la mala racha generada por la pandemia del COVID, se aleja paulatinamente, y el año pasado los comercios y empresas sí tuvieron utilidades, por lo que luego de la declaración anual, las personas morales procederán al reparto de utilidades.

"Queda todo abril y mayo, esperamos que todos cumplan, hasta ahorita no tenemos algún dato de que alguna empresa tenga problemas para cumplir con esa prestación. La verdad no podemos negar que no ha sido un año como esperábamos, pero no ha sido un año malo, ahorita la temporada vacacional vino a reactivar la economía en todos los sectores, el año pasado la economía se reactivó muy lentamente".

Reiteró que el comercio establecido sufrió durante el 2020 y 2021 debido a la emergencia sanitaria, sin embargo, poco a poco se está reactivando la economía y se cumplirá con el reparto de utilidades.

"No fueron complicados, fueron terroríficos, muchos negocios como bien lo saben tuvieron que cerrar sus puertas, algunos de manera temporal y no tenemos datos de que haya negocios cerrados, muchos otros cerraron de manera permanente".

Insistió en que los empresarios cumplirán en tiempo y forma con el reparto de utilidades aún y con la situación financiera que impera en el país.

fp