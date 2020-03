Empresarios piden prórroga a servicios de CFE ante pandemia

Ante la alerta por el coronavirus y su impacto en la economía nacional y local, los proveedores de servicios como el agua potable y la electricidad deberían prorrogar los cobros y sanciones a deudores y no dejarlos sin el servicio.





El presidente del Movimiento Renovador Democrático, Marco Antonio Moncayo Parra, sugirió lo anterior al señalar que los más lastimados no son los empresarios, sino el ciudadano de a pie que vive al día porque ni siquiera es asalariado y no tiene un ingreso fijo.





Dijo saber que en el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento han detenido los cortes al suministro para usuarios con adeudos, y pidió la misma actitud de la Comisión Federal de Electricidad.





"Si no hay electricidad no puedes activar la bomba para llenar el tinaco de agua y tampoco puedes usar el refrigerador y entonces se descomponen los alimentos. Por eso queremos que no haya recortes de servicios durante la contingencia", expresó Moncayo Parra.





Aclaró que no pretende la condonación de adeudos a morosos, sino que las sanciones no se hagan efectivas por ahora, y que se entienda que quien debe tiene que pagar.





Criticó que algunos gobiernos estatales pretendan darle dinero a los empresarios por las pérdidas que aún no tienen, y que no piensen en el ciudadano común que no tiene los recursos económicos de los inversionistas.





"Muchos empresarios a veces hasta subsidio tienen del gobierno y todavía se quejan. Pero el que vive al día, su deuda sí va a seguir creciendo; habrá facilidades, pero de todas maneras tendrán que pagar.





"No salir a trabajar y quedarse en casa le afecta al que vende tacos, al que vende bolis, al que vende paletas, al que vende jugos, porque no están en una nómina y viven al día", puntualizó el activista.