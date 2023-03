Hay 'empleados fantasma' registrados ante IMSS en Veracruz

Más de mil casos de trabajadores fantasmas registrados ante el IMSS han detectado las autoridades en el primer bimestre del año, en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, alertó la encargada de la comisión de seguridad social del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, Martha Patricia Rodríguez Rebolledo.

Al calificar como "un pequeño foco rojo", la encargada de la comisión de seguridad social del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz alertó que se ha detectado a través de diferentes patrones que están dando de alta registros patronales sin el consentimiento del patrón.

"Cuando nosotros trabajamos en temas de IMSS manejamos una plataforma que se llama escritorio virtual para poder acceder a esa plataforma tengo que entrar con mi certificado FIEL del SAT y a través de ella doy de alta mi registro patronal y después doy de alta a mis trabajadores... Desgraciadamente se ha detectado que están haciendo mal uso de esas firmas", declaró.

Mencionó que se han detectado más de mil casos en el último bimestre, enero – febrero, en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.

Dijo desconocer si los trabajadores están enterados de esta situación ya que son las autoridades correspondientes quienes están revisando este tema.

Nadie habla

A decir de la integrante de la comisión de seguridad social del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, esto podría haberse registrado por temas de pensiones.

"El objetivo, bueno desde mi criterio no significa que esto sea, es para efectos de pensiones, ese es de mi punto de vista. La autoridad no ha dicho absolutamente nada del tema de bajo que, cuál es el fin, podría ser también patrones fantasmas para efectos de cobrar a los trabajadores que los tengan dados de alta, eso es también un supuesto, no significa que esto sea".

Rodríguez Rebolledo subrayó que el registro de trabajadores fantasmas puede implicar en una sanción para el patrón.

"El patrón es el que lleva toda la carga tributaria para efectos de IMSS y de Infonavit recuerden que vamos ligados, pueden tener graves consecuencias en temas de seguridad social porque van a pagar cuotas obrero - patronales de trabajadores que no tienen a su cargo y que aparte van a ser multados".

La multa es del 40% de la suerte principal del periodo.

Aseguró que el tema no es para alarmarse, pero recomendó a los patrones checar sus plataformas y registros a través del escritorio virtual.

"Nuestra recomendación es que sepan quién tiene sus firmas y sus contraseñas, simplemente por verificar, el 6 de cada mes el Seguro Social nos pone a través del IDSE nuestras emisiones mensuales anticipadas donde aparece la relación de nuestros trabajadores que dimos de alta el mes pasado o anterior.

"Ahí podemos constatar qué trabajadores están dados de alta para hacer el pago correspondiente a este mes, en marzo voy a pagar lo del mes de febrero; una recomendación es que verifiquen que esa emisión y verifiquen que sean los trabajadores que son realmente suyos, no que sean trabajadores fantasmas".

A través del certificado del SAT puede entrar y verificar qué registros patronales tiene hoy día dados de alta ante el IMSS.

/lmr