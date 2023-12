El periodista José Pablo Robles es nombrado hijo predilecto de la ciudad de Cosamaloapan

El periodista y académico veracruzano, José Pablo Robles Martínez, recibió un reconocimiento por su amplia trayectoria y el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad de Cosamaloapan, Veracruz, en una emotiva ceremonia.

Acompañado de su hija, la licenciada Mónica Robles Barajas, presidenta del Consejo de Administración del Corporativo Imagen del Golfo, el también corresponsal de guerra, aseguró que la Cuenca del Papaloapan le trae muy buenos recuerdos especialmente por el cariño de su gente.

"Me decían ´es que hace mucha calor no te vayas a ir´, pero sí lo sentí, era el calor humano que tiene la gente de Cosamaloapan, es un calor que no existe en otra parte del mundo. Ustedes son verdaderos amigos donde se extraña muchísimo esa amistad, ese cariño que existe entre la gente de Cosamaloapan".

Robles Martínez recordó sus inicios en la Cuenca del Papaloapan donde trabajó como reportero en el semanario con casi 80 páginas de nombre "El Progreso", recorriendo toda la zona para evidenciar la problemática de aquellos años.

"Mi labor era recorrer toda la Cuenca, visitar a los alcaldes, platicaba con todos ellos de sus problemas y regresábamos a escribir una columna que se llamó el Punto de la Cuenca".

Por su parte los integrantes del Club de Periodistas de Cosamaloapan presidido por Gaspar Frías Rayo, y el Club Estatal de Veracruz, quien preside Uriel Rosas, reconocieron la enorme trayectoria y aportes al periodismo que realiza el fundador del Corporativo Imagen del Golfo.

Cabe destacar que el Maestro Pablo Robles también ha recibido diversos reconocimientos como el Premio Mundial a la Excelencia Periodística "César Vallejo" en el 2022, el cual fue conferido por la Unión Hispanomundial de Escritores y la organización Mil Mentes por México Internacional.

Además, el Club de Periodistas de la Ciudad de México también le entregó el doctorado Honoris Causa por parte del Centro Educativo Universitario Siglo XXI, donde se destacó su trayectoria de más de 60 años en el periodismo.

Trayectoria

José Pablo Robles Martínez fue jefe de Redacción del Heraldo de México y el Sol de México, unos de los medios de comunicación más influyentes de la época.

Con su posgrado en Comunicación por la Universidad de Columbia, contribuyó en establecer el primer periódico latino en Estado Unidos de nombre: Diario Imagen de Los Ángeles.

El maestro Robles también obtuvo los dos primeros premios de periodismo: uno por la entrevista al doble premio Nobel Linus Pauling, y otro por ser el único corresponsal extranjero durante la guerra en el Líbano.

En 1970, con la editorial Mediterráneo, Robles Martínez publicó la primera edición de su libro "Un infierno llamado Líbano".

También como escritor, Robles Martínez ha contado su experiencia en "Más allá de la memoria".

El periodista creador del Corporativo Imagen del Golfo fue fundador de la primera Asociación Nacional de Periodistas en México y del Colegio de Periodistas en Veracruz.