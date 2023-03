Brian Ruiz, 'El Muñeco' que busca ser rey del Carnaval de Veracruz

Brian Alejandro Ruiz, mejor conocido como El Muñeco, quiere ser Rey del Carnaval de Veracruz y dignificar la figura de los Reyes, sueña con reinar en esta edición y lograr que sea el mejor Carnaval de la historia de Veracruz, para lo cual quiere rescatar algunas tradiciones que se han perdido, confesó durante su visita a Imagen de Veracruz.

"Es importante que este año hagamos una edición que sea la mejor, en donde los candidatos estemos unidos, que no sea todo el tiempo polémico, sino también sumarnos para hacer cosas bonitas y que el puerto de Veracruz se escuche al cien en todo el mundo ya que es un Carnaval internacional", afirmó.

"Yo creo que es momento de limpiar la imagen que dejó el pasado Carnaval de influencers, borrar esa imagen de la gente que piensa que el Carnaval es malo, es peligroso, y de que ya no es divertido como antes, hay que demostrarle a la gente que el Carnaval también es cultura, es arte, es magia y más que nada es la fiesta más importante de Veracruz y la más grande, entonces hay que invitar a los turistas y a la gente de Veracruz para que se den cuenta de ello", agregó.

Manifestó que le encantaría retomar tradiciones que se han perdido, ya que, al pasar de los años, han quedado en el olvido.

"Me gustaría recuperar lo que eran los bailes del pueblo, los que a la gente le encantaban ir a disfrutar con su familia, yo creo que, como aspirantes a candidatos a Rey del Carnaval de Veracruz, estaría muy padre que nos involucráramos en labores sociales, donde apoyemos a la gente más vulnerable", detalló.

Recordó que cuando tenía 15 años, el Comité del Carnaval, invitaba a las comparsas, batucadas y a la corte real a los asilos a llevarles un poco de alegría a los viejitos.

"Y disfrutar con ellos para que no se sientan en el olvido, yo creo que esas pequeñas labores son muy importantes", manifestó.

Nuevas reglas

Respecto a las nuevas reglas para elegir a la corte real, dijo que aún no se ha lanzado oficialmente pero que posiblemente se dé a conocer el próximo viernes y ha escuchado de algunos requisitos.

"Tengo entendido que cambió la convocatoria, se rumora que ya no va a ser a un peso por voto, sino de que ahora será una inscripción de 60 mil pesos y la elección se hará por medio de un concurso, pero tenemos tiempo para prepararnos y dar la lucha, creo que, en breve, quizá este viernes se dé a conocer a detalle", adelantó.

Añadió que al parecer será una elección en donde se involucre la cultura y las tradiciones del Carnaval.

"Hay que prepararnos, tengo 17 años participando y tengo la ventaja de vivir en carne propia el Carnaval y de saber todo sobre esta tradición, escuché que el talento, la simpatía, el porte, todo va a ser parte de la calificación, mi mayor talento es el baile, a mí me encanta bailar y soy una persona muy creativa, sé coordinar un muy buen show, así que no voy a tener ningún problema", afirmó.

Mencionó que sus padres son una parte fundamental en su vida y en todo lo que hace, por lo que agradeció el apoyo y amor de su familia.

"Tengo la fortuna de contar con unos padres que me apoyan, siempre que se me mete la locura de hacer algo, siempre me apoyan, al igual que mi hermano menor, Alex, siempre ha estado ahí al pie del cañón", concluyó.

